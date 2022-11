Salma Hayek reversiona este corte de cabello que usó hace 7 años y marca tendencia

Salma Hayek volvió a recordarnos por qué es la reina de las tendencias. La actriz y productora volvió a ponerse en manos de su estilista y conquistó a sus seguidores con este cambio de look. Pero esta no es la primera vez que recurre a este corte que no solo es de los más favorecedores, sino que además es uno de los más pedidos cada vez que llega fin de año.

La protagonista de “Frida” usó el mismo peinado que hace 7 años atrás y revolucionó las redes sociales. Salma Hayek apostó por una opción de estilo que está vigente desde hace tiempo pero que a ella le queda espectacular. En el 2015 apareció con su increíble melena a los Sony Pictures Studios y fue la sensación del evento.



De Coatzacoalcos, Veracruz, México a estar presente en uno de los proyectos más ambiciosos de MARVEL…¡HOY SALMA HAYEK ESTÁ CUMPLIENDO 55 AÑOS! pic.twitter.com/ZP9RQz3koM — Cerebros (@CerebrosG) September 2, 2021

El corte en capas de Salma Hayek, con puntas desmechadas, es ideal para rejuvenecer el rostro. Quitar años es lo que siempre todas buscamos y en este caso el aspecto desordenado y libre que da este corte es perfecto para conseguir el objetivo. Pero, además, la actriz apostó por el flequillo estilo cortina y metió una vez una tendencia en su haber.

Cómo se llama el corte que lleva Salma Hayek y que marca tendencia

El corte de Salma Hayek es conocido como "wolf cut". El regreso de la moda retro ha permitido que este peinado vuelva a figurar entre los más solicitados por las celebridades. En el caso de la mexicana se ha vuelto una de las más fieles adeptas de este estilo al que vuelve a recurrir cada vez que puede.

El "wolf cut" de Salma Hayek logra combinar el corte mullet y el shag. Se trata de un estilo de la moda que viene de los años 80 y que por aquellas épocas era uno de los más usados por las mujeres más arriesgadas. Para lograr darle aire a tu melena el look se realiza con navaja y tijera. Esto es lo que permite conseguir la textura y el movimiento para lucir un cabello perfecto.