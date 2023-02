Salma Hayek reveló lo que sintió el día que se casó con François-Henri Pinault

Salma Hayek y François-Henri Pinault están casados desde 2009, pero su historia de amor comenzó unos años antes cuando se conocieron en una gala del Palazzo Grassi de Venecia. Para ese entonces era 2006 y según la veracruzana el “flechazo” fue inmediato.

La boda de la actriz y el empresario estuvo envuelta en una mística y magia, por haberse concretado en el mismo lugar donde se conocieron. Donde se vieron por primera vez. Y también por haber recibido antes a su hija Valentina Paloma Pinault, quien nació en septiembre de 2007.

En una conversación reciente con la prensa, la histriónica de 56 años reveló que no creía en el matrimonio antes de casarse. Su familia tuvo mucha influencia para que ella se casara con el francés. Fue para la revista Glamour que la productora nacida en Coatzacoalcos mencionó que su casamiento fue algo confuso.

Salma no sabía que su boda coincidía con el Día de San Valentín, por ejemplo. “Simplemente me llevaron a la corte mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia a lo del matrimonio”, fue lo que expresó. La artista hizo énfasis en el hecho de que su familia la llevó “arrastrando” hasta el lugar.



Salma Hayek y François-Henri Pinault se casaron en 2009. Fuente: Instagram @salmahayekfiles

“Estaba nerviosa. Y luego hubo un almuerzo en la casa de sus padres (los de François-Henri Pinault). Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de entretener, ya había estado preparando la comida. No tuve elección”, confesó Hayek para el medio. Y además fue sincera con lo que siguió después y con su presente.

“Tener un buen matrimonio es una de las cosas más difíciles. Me pongo un poco nerviosa porque para mí si siquiera ha sido tan difícil [...] No creía en el matrimonio. No quería casarme con él. Lo intentó durante mucho tiempo. Yo decía que sí y luego no aparecía. Y él no se fue cuando no aparecí”, fue parte de lo que confesó la protagonista de “House of Gucci”.