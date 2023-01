Salma Hayek revela lo que le dijo su esposo tras usar revelador vestido a los 56 años

Salma Hayek deslumbró con su belleza y su revelador vestido que lució en la premier de la película "Magic Mike's Last Dance" en Miami, que protagoniza con Channing Tatum; la actriz de 56 años lució su conservada figura en un vestido calado que dejaba al descubierto su ropa interior.

Salma acaparó las miradas y también las preguntas sobre varios temas, entre ellos lo que piensa su esposo, el empresario François-Henri Pinault, de 60 años, quien no la pudo acompañar a la premier por cumplir compromisos en París.



Hayek aseguró que fan número uno es su marido, con quien lleva casada desde el 2009 y tiene una hija llamada Valentina Paloma.

"Mi esposo está en París ahorita, a él le encanta, le encanta que me vista, que me vea bien, él todo me lo celebra", aseguró la mexicana en entrevista con "Despierta América".

Salma Hayek se incorporó al reparto de esta tercera entrega de la famosa saga protagonizada por Channing Tatum, luego de darse a conocer que el papel ya no lo iba a interpretar Thandiwe Newton, quien tuvo que abandonar la producción.

La primera entrega se convirtió en un fenómeno internacional al relatar la historia de un grupo de bailarines exóticos con cuerpos esculturales que enloquece al público de Florida y que se basaba en las experiencias personales de Tatum.

El nuevo filme estará dirigido por Steven Soderbergh, quien ya estuvo a cargo de la primera película pero para la segunda, "Magic Mike XXl", delegó la función de director en Gregory Jacobs.

Salma aplaude canción de Shakira

La actriz pasará un fin de semana muy divertido, pues asistirá a la boda del cantante Marc Anthony, quien llegará al altar con su novia, la modelo Nadia Ferreira. Salma asegura que en la celebración habrá mucho baile, sobre todo salsa.

Sobre su opinión acerca de la nueva canción de Sahakira, "BZRP Music Sessions #53", en el que da detalles sobre su sepación e infidelidad de Gerard Piqué, la protagonista de "Frida" confesó ser fan del tema musical y apludió a la colombiana.

"Me encanta la canción de Shakira, me encanta, ¿sabes qué?, si no nos valoran hay que irnos", dijo Salma.

