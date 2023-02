Salen a la luz fotos de Nadia Ferreira a los 17 años junto a su padre, quien abandonó su familia

Desde que se conoció la relación del cantante puertorriqueño Marc Anthony con la ex Miss Paraguay Nadia Ferreira, mucho se dijo al respecto.

Primero se habló de la notable diferencia de edad, pero luego Nadia Ferreira fue criticada cuando se conoció que mantuvo una relación con Mario López Estrada, un hombre que era 61 años mayor que ella. Sin embargo la pareja hizo oídos sordos a las polémicas y decidió apostar por su amor, el cual pronto se completará con la llegada de su primer hijo o hija.

Sin embargo ahora se conoció que Nadia Ferreira y su familia fueron abandonados por su padre cuando ella era adolescente. En repetidas ocasiones Nadia Ferreira ha dejado claro que su mamá ha ocupado el papel de su padre dentro de su familia. Su madre fue quien incluso la apoyó en todo momento cuando la joven se presentó para Miss Universo.

“Mi madre es la persona más importante en mí vida, es todo para mí, mí pilar, persona que me acompaña en todo, es mí mejor amiga “, dijo Nadia Ferreira.



Foto: Nadia Ferreira y su padre. Fuente: Twitter @showmundialshow

“Ella es la persona con la que lloro cuando tengo que llorar, que me escucha, que me da consejos, que me alienta a seguir adelante…”, agregó la esposa de Marc Anthony.

Nadia Ferreira siempre dejó en claro que siempre tuvo una relación muy unida con su padre, pero lamentablemente todo cambió el día que su padre decidió abandonar a toda su familia. “Mi papá, lo conozco y lo quiero muchísimo” confesó en una entrevista la esposa de Marc Anthony. De hecho, Ferreira ha contado que compartía mucho con él y lo visitaba con frecuencia en Ciudad del Este, en donde él reside.



Poco se sabe sobre el padre de Nadia Ferreira, pero se confirmó que es doctor. Lamentablemente el padre de la modelo no estuvo presente en su casamiento con el cantante puertorriqueño.