¿Sabías que estos famosos se identifican como queer?

Hace unos días, Demi Lovato habló de su vida actual en una entrevista con la revista Glamour, y una de las cosas que reveló es que hoy en día se siente demasiado queer como para salir con un hombre heterosexual. Pero, ¿qué es exactamente ser queer? Según varias definiciones, es un término “paraguas” que utiliza para describir a prácticamente cualquier miembro de la comunidad LGBTI+, o dicho de otro modo, cualquier persona que no sea heterosexual o cisgénero.

De un tiempo a acá, cada vez son más las celebridades que se identifican como queer o quienes reconocen públicamente que se sienten atraídos sexualmente a más de un solo género. Tenemos muy claro que, por ejemplo, Miley Cyrus es pansexual, que Kristen Stewart ha salido con hombres y con mujeres, lo mismo que Janelle Monaé y Ezra Miller, pues todos ellos han sido muy abiertos respecto a sus preferencias sexuales.

Sin embargo, hay otros famosos que tampoco se identifican como heterosexuales, de los que tal vez no sabías que se identifican como queer, ¿quieres saber quiénes son?

Demi Lovato

En el documental de 2017 de YouTube, Simply complicated, Demi reveló que en las aplicaciones de citas busca tanto a hombres como a mujeres. “Estoy abierta a la conexión humana, si es con un hombre o con una mujer, no me importa”, dijo. Poco después, reveló que salió del clóset con sus padres como bisexual en ese mismo año, pero que para ellos no fue ninguna sorpresa.

“Fue emocional, pero muy hermoso, terminé temblando, llorando, fue muy sobrecogedor”, dijo en una entrevista con el conductor de programas de entrevistas Andy Cohen.

La reciente revelación de Demi a Glamour sobre sentirse más queer, dijo que fue una de las razones por las que terminó su compromiso con el actor Max Ehrich.

Willow Smith

La hija menor del cantante y actor Will Smith y la actriz Jada Pinkett, Willow Smith, reveló en el programa de Facebook que coconducen ella, su madre y su abuela, Adrienne Banfield-Jones, madre de Jada, Red table talks que se siente igualmente atraída por hombres y mujeres.

Cuando salió a la conversación en el programa el tema de sobre si formaría parte de un throuple —una relación entre tres personas— Willow dijo que no le costaba trabajo verse con un hombre y con una mujer; sin embargo, la cantante de “Female energy” se negó a etiquetar su sexualidad.

“Amo a los hombres y a las mujeres por igual, así que si fuera con un hombre y una mujer, siento que en ese caso podría ser fiel a ambos”.

Jason Mraz

El cantante y compositor dice que “dos espíritus” es el término que mejor describe su sexualidad. Después de escribir un poema para la revista Billboard en la edición dedicada al Pride, en 2018, Mraz llamó la atención en este sentido, pues una de las líneas de su composición decía: “I am bi your side” (estoy a tu lado) implicando su bisexualidad. “No pensé que el poema fuera tan revelador pero sí he tenido experiencias con hombres, incluso al mismo tiempo que estaba saliendo con la mujer que eventualmente se convirtió en mi esposa. Entonces pensé: ‘Wow, ¿esto significa que soy gay? y ella fue quien me lo aclaró. Mi esposa lo llama ‘dos espíritus’, que es como los nativos americanos llaman a alguien que puede amar a hombres y a mujeres”, dijo en una entrevista para la revista.

Paris Jackson

La segunda hija de Michael Jackson, Paris Jackson, prefiere no poner etiquetas a su sexualidad y asegura “haber salido del clóset” cuando tenía 14 años. Ella se considera miembro de la comunidad LGBTI+ y ha mencionado que siente atracción por las chicas que ve en las revistas, pero prefiere no ser etiquetada como bisexual. “No soy bisexual, sólo amo a la gente por lo que es. Yo no me etiqueto, así que no me etiquetes tú ¡Gracias!”, escribió en un post de su cuenta de Instagram.

Fergie

La exvocalista de la banda Black Eyed Peas, la guapísima Stacy Ferguson, Fergie, salió del clóset como bisexual desde 2009. Cuando The Advocate le preguntó por su pasado bisexual, aseguró que para ella no era una cuestión trendy.

“Lo chistoso es que he sido muy honesta y abierta al respecto desde el principio, y todo el mundo actúa conmigo como si se tratara de que lo he dicho porque está en tendencia. Si checas lo que dije hace cuatro o cinco años, la respuesta es la misma”.

