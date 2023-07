Rumores de que Kim Kardashian y Tom Brady se gustan aumentan

La frase "afortunada en el juego, desafortunada en el amor" pareciera quedarle como anillo al dedo a Kim Kardashian que, en los últimos años, el éxito ha ido a tocar a su puerta, generando millones seguidores y también cantidades exorbitantes de dinero que, ahora, forman parte de su patrimonio y del mundo de las Kardashian que, desde que saltaron a la fama, a través de su reality show han generado acierto tras acierto, sin embargo, Kimberly ha probado su suerte a la hora de encontrar el amor, al cual no pinta tan bien para ella como lo hace con los negocios, sin embargo, su nombre ha sido ligado recientemente con el exjugador de fútbol americano Tom Brady.

El historial amoroso de "Kim K" no es un secreto para nadie, pues a lo largo de la emisión de "Keeping up with the Kardashians", la celebridad dio cuenta de las relaciones que formaron parte. La famosa se casó en tres ocasiones con parejas que provenían de sus múltiples noviazgos que sostuvo, sin embargo, ninguno de ellos prosperó, sobre todo, los dos primeros, los cuales duraron unas cuantos días y aunque, en su tercer matrimonio, Kardashian encontró el amor y la llegada de sus cuatro hijos, a lado del rapero Kanye West, el destino le tenía preparada una mala jugada.

Pese a que, al inicio de su relación, la que devino de una muy buena amistad, Kim y Kanye parecían ser el uno para el otro, con el paso del tiempo, el músico cambió de comportamiento radicalmente, pues comenzó a llevar a cabo actos en público que ponían en tela de juicio su condición mental, lo que inminentemente llevó a la socilaité a tomar una decisión que evitó por mucho tiempo; separarse del padre de sus hijos. Y aunque, por lo que podemos ver en "The Kardashians", es una ruptura que aún genera mucho dolor en la famosa, parece que comienza a abrirse a las posibilidades en el amor.

Lee también: Hijo de Mariana Levy revela que recibe apoyo de Ariel López Padilla para vivir

Esto es lo que se especula desde que Kim ha sido asociada al nombre de Tom Brady y aunque los rumores acaban de alcanzar su punto más álgido, en realidad, desde e mes de mayo sus nombres se escriben juntos en los encabezados de las notas de revistas del corazón, pues fue antes de la llegada del verano que Kim K comenzó a buscar comprar una casa en una zona residencial de las Bahamas, zona en la que deportista tiene una propiedad, por lo que presumiblemente eso los llevó a entrar en contracto uno con el otro, pues la famosa quería el consejo de alguna persona que viviera en el paraíso marítimo.

Aunque, en esos momentos, "Page Six" -portal que compartió la primicia- también se encargó de desmentir la información más tarde, luego de que una supuesta fuente cercana entrara en comunicación con el medio para aclarar que entre ellos sólo había buena comunicación y ninguna pretensión de romance.

Sin embargo, a más de dos meses que la ola de información se calmara, la fórmula Kardashian/Brady vuelve a llamar la atención luego de que el sitio "DeuxMoi" tuviera acceso a una fotografía donde aparecen juntos en la fiesta del empresario multimillonario Michel Rubil, en los Hampton, en Nueva York, la cual ofreció a propósito del 4 julio, fecha en la que se celebra la independencia de Estados Unidos y para la que todas y todos los invitados vistieron de blanco.

En la fotografía, realmente, es muy poco lo que se puede apreciar, pues la espalda de Brady cubre casi por completo a Kim, que no mide más de 1 metro 60 centímetros, sin embargo, las pruebas comprueban que se trata de ellos, pues por sus ropas puede demostrarse que es el mismo atuendo con el que asistieron a la celebración, en la que también se dieron citas figuras como Kendall Jenner, hermana menor de Ki, Beyocné, Jay-Z, Justin Bieber y Hailey Bieber.

Lee también: Estalla huelga de Actores de Hollywood: se paraliza la industria cinematográfica

Pero, en esta ocasión, fue el turno de la revista "People" de negar la tentativa atracción que existe entre la artista y el atleta, pues el medio expuso que fuentes cercanas indican que no comprenden el empeño del público en emparejarlos cuando no están interesados el uno con el otro y, si bien, sí son las personas que aparecen en la fotografía, esa fue capturada cuando se saludaron y conversaron por un instante, aunque también hay quienes dicen que los presentes atesitguaron una cosa muy diferente, pues se presume que la charla que sostuvieron duró más de lo que se quiere exponer.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc