Rubí da negativo a Covid-19 y regresará a “La Academia”

Al mediodía del domingo se confirmó que Rubí Ibarra salió negativa en la prueba de COVID19, tras seis días de aislamiento y cuidados médicos, por lo que ya fue dada de alta para regresar a “La Academia” y ya se encuentra en TV Azteca.

El conductor del programa de talentos, Yahir informó la noche de este domingo durante el concierto 15 del reality que la quinceañera más famosa de México regresará más noche al escenario de este programa, al ya estar sana.

Aunque durante estos días la potosina estuvo aislada en un hotel de la Ciudad de México, tenía consigo un teléfono con el que pudo grabar algunos videos para compartir su experiencia durante estos días.

Informó que constantemente se tomaba la temperatura, se bebía sueros y tomaba las pastillas que le recetaron, también aprovechaba para hablarle a su familia con quienes hasta ya planeó qué hacer cuando terminara el proyecto televisivo.

En el día uno de contagio compartió que era mucho lo que tenía que tomar y dio a conocer que hizo una bitácora que posteriormente le enviaba a la doctora de cómo se estaba sintiendo, consideraba aquella vez que estaba evolucionando.

“Estoy por tomar mi temperatura, necesito saber cómo estoy y así lo hago, lo que me indique es lo que yo anoto para después comunicárselo a la doctora. No ha sido nada fácil estar aquí con todos estos síntomas, no saber nada de nadie, la verdad sí es horrible, pero pues estoy siguiendo indicaciones

En el día dos ya había presentado los síntomas más fuertes del coronavirus junto con gastroenteritis, mucho vómito, náuseas y sudoraciones en la noche.

“Estoy siguiendo todas las indicaciones, tomo todos estos medicamentos como pueden ver es casi como una farmacia, es horrible estar todo el día empastillada, pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante”, dijo.

Para el día tres de contagio afirmó que no se sentía nada bien, sólo quería descansar y dormir porque le hacía mucha falta.

