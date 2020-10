Rosh lidia con sus fantasmas

Para la cantante mexicana Brenda Rosh, no ha sido fácil crecer y ver de cerca la violencia que existe en México, es por eso que desea ayudar a las personas, hablando en su música de las problemáticas sociales que se viven en el país, para que al exponerlos se pueda encontrar una solución con la ayuda de todos.

“Siempre me he considerado como una persona rebelde y si tengo voz, creo que puedo hablar por los que no pueden y por los que le da miedo, aunque obviamente a mí también me puede dar miedo, pero si es algo que me gustaría hacer”, comenta.

La cantautora nació en Culiacán, Sinaloa, y comenta que la violencia que se vive en ese Estado, ya se ha normalizado por muchos, pero a ella le ha dejado cicatrices, porque le ha tocado vivir momentos difíciles.

“Yo nunca pude normalizar el hecho de que un día cuando menos te lo esperas ya no estás aquí porque te tocó estar en una balacera, entonces sí es algo que había querido hablar, no vengo a salvar a nadie, pero espero que a través de mis letras alguien pueda identificarse, interpretarlas y usarlas como mejor les sirvan”.

Rosh comparte que no sólo ella ha vivido experiencias fuertes en el norte del país, sino que su familia y amigos también.

“Creo que a quien preguntes en Culiacán, te van a decir que también lo vivieron”, enfatiza.

México es un país hermoso, exclama la cantante, es también por esa razón que desearía ayudar a construir una perspectiva más positiva e impactar a las nuevas generaciones para hacer un cambio.

“Es increíble el miedo con el que se vive, aunque sé que no todo es feo y malo, sí siento que es un tema que se tiene que tocar para que más gente lo sepa y nos unamos para combatir esto”.

En este tenor, la intérprete promociona su sencillo “Fantasmas”, inspirado en el hip hop de los 80 y 90, con una mezcla de rap y trap moderno.

“Habla del estrés postraumático que implica vivir tanto tiempo en una ciudad violenta, esos fantasmas simulan esos traumas que te pueden seguir”.