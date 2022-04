Rosario celebra 30 años de carrera siendo auténtica

La cantante española Rosario está celebrando este año tres décadas de carrera artística, un tiempo en el que asegura ha vivido cosas maravillosas, al igual que altas y bajas, pero por lo que está en verdad agradecida es por el amor que la gente le profesa no sólo en su tierra natal, también en países como México donde la han recibido con los brazos abiertos.

"Pensar que todavía me mantengo creo que es lo más difícil, así que sólo le doy muchas gracias a la vida y no le pido tampoco mucho más, que me dejen como estoy porque me ha dado mucho, me ha hecho mi sueño realidad (de estar en un escenario) y la verdad es que me siento muy afortunada", dijo la intérprete de "Estoy aquí".

Son ya 13 discos de estudio en su haber, nueve películas, tres series de televisión y desde 2012 ha formado parte de La Voz, tanto en España como en México, en la versión senior y kids; es lo que se puede encontrar el historial de esta madrileña, que asegura que el mayor secreto para seguir en el gusto de público después de 30 años es ser ella misma, porque considera que al público no se le puede engañar y percibe cuando alguien es auténtico.

"Ser artista es mi forma de vivir, no sé otra forma, mi vida es cantar y bailar y lo seguiré haciendo hasta que ya no pueda. Llevó mi herencia con orgullo, ser hija de alguien como la gran Lola Flores - una actriz, cantante y bailaora conocida también como La Faraona - siempre lo tienes un poquito más difícil, se te exige más, a mí me costó muchísimo y nadie me regaló nada, pero siempre quise ser artista no tuve ninguna duda y mi madre me apoyó mucho, mis principios con ella y mi hermano Antonio fue una de las mejores épocas de mi vida, aunque no pensé que iba a tener éxito y a durar tanto".



Cortesía.

Para comenzar a celebrar estos 30 años de carrera, Rosario está lista para subir al escenario del salón La Maraka a las 21 horas de hoy, donde realizará un recorrido por su repertorio y también presentará parte de su nueva producción Te lo digo todo y no te digo na.

"Estoy con mucha ilusión, México es una tierra que adoro, me ha dado mucho éxitos y noche maravillosas, así que voy con mucho gusto a presentar mi disco nuevo "Te lo digo todo y no te digo na", en el cual hay un montón de canciones hermosas y llevó un show muy bueno, con 12 músicos y dos coristas, dos bailaores flamencos, la verdad es que hacemos un show bastante grande y estoy muy ilusionada de que la gente pueda verme".

La estrella española explicó que aunque quiere presentar su nueva producción, sabe que hay canciones que su público no le perdona, como "Sabor, sabor", "Te quiero vida mía", "Algo contigo", "Qué bonito", por mencionar algunas, así que también le dará gusto a sus fans, sobre todo porque hasta el momento es la única fecha confirmada en la Ciudad de México para este 2022.

"Yo soy una artista de directo, a mí me gusta el escenario y ahí es donde hay que ver a Rosario, porque pierdo dos kilos en cada show porque me doy en cuerpo y alma, bailo, salto y si tomamos en cuenta que tengo un repertorio enorme, espero haber elegido bien el repertorio para esta noche y que todo el mundo se quede contento".

Rosario explicó que en su nuevo disco se muestra como una intérprete renovada, porque además de incluir sonidos que nunca había explorado, trabajó con productores como Juan Magán, Jorge Drexler, por mencionar algunos, que le dieron nuevos aires a su propuesta musical.

"También quería dar un poquito de todo, de mis baladas flamencas, de mi soul, de mis ritmos calientitos que siempre toco, y dando también un poco de alegría a la vida y de positividad, ya que estábamos viviendo momentos bastante duros. Soy muy optimista y en los discos se refleja cómo eres tú, tus emociones y tus sentimientos, así que ahí está toda una fase de un tiempo mío, ahí están las canciones de todas mis experiencias que he vivido".



rad