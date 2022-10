Rosalía: el secreto de su entrenamiento para lucir un abdomen plano

Basta con ver a Rosalía sobre el escenario para comprobar su estado físico. La catalana no solo canta sino que no para de bailar desde que arranca el show hasta que termina. Muchos se preguntan en qué momento entrena en el medio de su gira. Pero no hay duda de que de que está en forma pese a su agotadora agenda en el marco de su tour.

Desde sus redes sociales, Rosalía ha colgado varias fotos en donde presume de su físico. Pero es en su abdomen donde la mayoría fija su mirada. Sin duda, la intérprete de “Despechá” sabe a la perfección que para verse así de bien no sólo importa la rutina de ejercicios. También la alimentación es clave para lograr los resultados que buscamos.



Cuál es el secreto de Rosalía para lograr un abdomen plano

Rosalía reveló su fórmula secreta para ser una verdadera “Motomami”. Desde cuenta oficial de TikTok, la catalana compartió un video donde mostró parte de su entrenamiento para verse en formar y lucir un abdomen plano como el que todos queremos. Así puedes inspirarte en estas imágenes para lograr tu objetivo en algunas semanas. Eso sí, recuerda que una dieta saludable también ayuda.

El ejercicio de la plancha clásica

En el video que subió Rosalía aparece junto a su pareja Rauw Alejandro. Prueba número uno de que además de entrenar disfruta el poco tiempo que le queda para dar rienda suelta al amor. Para realizar el ejercicio de la plancha clásica es necesario que te pongas boca abajo y que levantes la cadera durante 1 minuto al menos.



El ejercicio de la plancha clásica de Rosalía. Foto: TikTok @rosalia

Los abdominales se hacen con peso

Nada más efectivo que hacer abdominales con algo de peso. En el caso de Rosalía ella eleva sus brazos con un balón hacia sus rodillas. Sube y baja al menos 15 veces sin descasar. Además de trabajar el abdomen este ejercicio ayuda a combatir la flacidez.



Los abdominales se hacen con peso según Rosalía. Foto: TikTok @rosalia

La plancha lateral

Rosalía también hace todo lo posible para mantener su cintura marcada gracias a la plancha lateral. Esta rutina contribuye también para eliminar el exceso de grasa. Solo debes ponerte de lado y levantar la cadera.



La plancha lateral de Rosalía para lograr abdomen plano. Foto: TikTok @rosalia​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​