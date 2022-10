Roger Waters, la leyenda musical del rock, visitará la Ciudad de México los próximos días 14 y 15 para ofrecer conciertos en el Palacio de los Deportes, prometiendo un show visual para todos.

Quienes ya tienen su boleto comprado gozarán de una veintena de canciones y, quienes aún duda de ir, hay que decirles que verán historia.

Aquí damos algunos puntos para no perderse la presentación.

-A sus recién cumplidos 79 años, el músico y compositor británico es una leyenda.

-Fundador de la icónica banda Pink Floyd, sabe que su carrera sobre los escenarios cada vez es menor. Posiblemente sea la última vez que toque en México. Estos conciertos estaban programados para 2020, por lo que fueron pospuestos debido a la llegada del Covid-19.

-“Another brick in the wall” es un clásico de todos los tiempos y forma parte de su set list de conciertos. Junto con “Money” y “Eclipse”, es de las casi 20 canciones originales de Pink Floyd que incluye en sus presentaciones de cerca de dos horas de duración.

-Forma parte de esa generación de músicos que habla todo el tiempo de lo que no le gusta de la política. Generalmente carga en contra de líderes mundiales como lo fue en su momento Donald Trump, expresidente de EU, al que representaba como un cerdo. También siempre da un mensaje de problemáticas como los refugiados y las guerras.

-Un escenario de 360 grados, lo que hará que todo mundo lo admire, es el eje del concierto que forma parte del tour This is not a drill que hará escala en el Domo de Cobre. Roger ha dicho que su idea siempre ha sido difundir el rock sin restricciones y que visualmente sea atractivo. Una decena de músicos y efectos lo acompañarán.

-Demostrar que México no es Canadá. Hace una semanas, en una entrevista para "The Globe and Mail", el músico mostró su extrañeza de que ningún medio reportara un concierto que dio en la tierra del maple. Cuando se le dijo que era porque ese mismo día se presentó The Weeknd.

"Con el debido respeto, soy mucho, mucho, mucho más importante de lo que cualquiera de ellos será jamás, sin importar cuántos miles de millones de reproducciones tengan", dijo.



