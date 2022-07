Rodrigo Fragoso, empresario que denunció a la “empresaria multimillonaria”, revela que ha recibido amenazas de muerte

La influencer María José Villavicencio, conocida popularmente como la “empresaria multimillonaria” fue denunciada formalmente por el productor Rodrigo Fragoso, por supuesto fraude y robo; sin embargo, la situación ha tomado tintes mucho más graves, ya que el empresario reveló que ha estado recibiendo amenazas de muerte a consecuencia de los actos de la ecuatoriana.

En entrevista con EL UNIVERSAL el productor Rodrigo Fragoso explicó que, luego de que Villavicencio se negara a cumplir con las presentaciones que ya tenía pactadas en nuestro país, ha sido fuertemente atacado por algunos de los empresarios que dejó colgados, por lo que tiene miedo de lo que pueda pasarle:

“Imagínate todo lo que desencadenó esta señora tan maquiavélica, tan chiquita que es y tanto odio que tiene en su corazón; me jodió mi imagen, recibo amenazas y me chingó mi dinero”, señaló Fragoso.

Detalló que le hizo llegar varios de estos mensajes a la tiktoker, pero hasta la fecha no ha recibido contestación alguna:

“Recibimos amenazas, de hecho cuando le mandé mensaje a María José también se lo envié a (la agencia) Ecuamedios. Les dije que teníamos amenazas de que nos iban a cortar la cabeza y yo tengo ahí los audios de donde me amenazan a mí. No hizo caso, le valió madre tanto las amenazas, como el contrato”.



María José no puede regresar a México

El viernes pasado Rodrigo Fragoso acudió ante las autoridades para levantar dos carpetas de investigación en contra de la influencer, una por la vía civil por incumplimiento; y la segunda de carácter penal, por el delito de fraude.

Fragoso explicó que, como medida cautelar a sus acusaciones, pidió al Instituto Nacional de Migración gque girara un oficio para activar una alerta migratoria y así evitar que la influencer y su hermana puedan viajar a tierras aztecas.

“Eso implica que María José ni su hermana puedan volver a pisar el país nuevamente, hasta que enfrenten el proceso judicial”, afirmó.

Asimismo detalló que en unos días ratificará ambas y que, incluso, ya presentó pruebas a las autoridades como el contrato que firmaron, recibos y varios documentos testigos que estuvieron presentes.

Saliendo de la Fiscalia de Justicia de la CDMX en donde se inicio una carpeta de investigación en materia PENAL en contra de [Maria Jose Villavicencio Celi] #LuzMaria #LaEmpresariaMultimillonaria por el delito de FRAUDE cometido a mi persona y a mi empresa @fragsalitalent pic.twitter.com/wOddUV2TsF — Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) July 15, 2022

También enfrentará problemas legales en Ecuador

Fragoso comentó que a pesar de las negativas que ha recibido por parte de “la empresaria millonaria”, Ecuamedios, empresa para la que trabaja, ya se puso en contacto con él, para intentar llegar a un acuerdo y en la plática que tuvieron, le adelantaron que ellos también procederán legalmente contra su talento, ya que infringió una cláusula de su contrato, pues ellos tienen la exclusividad del uso e imagen de María José a nivel internacional.

“Y esta señora viéndoles la cara de tontos. Me comentaron que iban a iniciar un proceso judicial también en Ecuador por el incumplimiento de contrato con ellos, de hecho me comentaron que no es la primera vez que María José hacía esto, que ya le habían dado varias oportunidades, y que ya lo había hecho en otros países”, finalizó.

