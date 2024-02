Roco Pachukote anuncia su regreso a los escenarios tras hospitalización: "Estoy totalmente recuperado"

A inicios de este mes Roco Pachukote, vocalista y líder de la Maldita vecindad, sufrió una grave complicación de salud que lo mantuvo alejado de los escenarios.

La noticia fue dada a conocer por la banda a través de un comunicado oficial, en el que informaron que "El Pachuco mayor" se encontraba hospitalizado tras haber sido diagnosticado con el síndrome de Stevens-Johnson, una condición causada por fármacos o infecciones que afectan principalmente la piel.





Ahora, el músico ha revelado que se encuentra totalmente restablecido y listo para llenar de rock y ska cada rincón del país: "Estoy y listo para seguir los círculos de paz y baile. Incluso, ya tenemos algunas sorpresas para mazo para regresar y retomar mi participación en la música”, dijo esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Además, explicó qué fue lo que le ocasionó este deterioro en su salud y, aunque aseguró que fueron momentos complicados, también le sirvieron para adentrarse en un proceso de renovación que compartirá con el público:

"Me tomé el tratamiento y fue muy fuerte para mi cuerpo. Tuve una reacción alérgica que literalmente es cambiar de piel, pero estoy muy agradecido porque ha sido un proceso de renovación, de renacimiento, pero estoy listo para compartir la música”, agregó.





Roco Pachukote está listo para regresar a los escenarios. Foto: Instagram





Roco, indispensable para la Maldita

Pensar en el "La Maldita" es pensar, inevitablemente, en Roco, pues la voz y estilo que le imprime a cada una de las canciones se han convertido en el sello característico de la banda; es por ello que durante su hospitalización el resto de los integrantes reflexionaron a cerca de lo que pasaría si él no pudiera continuar al frente y llegaron a una simple conclusión: sin Roco, no hay Maldita.

“Él es fundamental para que esto marche, en un momento dado por cualquier cuestión, no se pensaría en la existencia de Maldita Vecindad sin Roco. No se puede hacer nada sin él. (Sin) el trabajo interno y el impulso que tiene, no sería posible continuar”, aseguró Pato, guitarrista del grupo, a EL UNIVERSAL.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la Maldita Vecindad se ve en problemas por la salud de un miembro. En 2021, Eulalio Cervantes "Sax" perdió la vida por complicaciones relacionadas con el Covid-19, y aunque fue un golpe muy duro, la banda decidió continuar sin él.

Por el momento ni Roco ni ninguno de los demás integrantes ha detallado cuándo será el regreso de la agrupación a los escenarios, sin embargo tienen programadas varias presentaciones para el próximo mes de abril, así como en Cuernavaca el 25 de mayo, el Teatro Metropólitan el 8 de junio y el Teatro Diana el 15 de junio, en Guadalajara.

