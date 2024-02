“Sin Roco, la Maldita no podría hacer nada”: Pato

Rolando Ortega, Roco, vocalista y líder del grupo Maldita Vecindad, fue hospitalizado en estos primeros días de febrero por una reacción alérgica a antibióticos que los médicos le recetaron para tratar un problema de irritación en la piel.

Roco desconocía su alergia a estos medicamentos, por lo que llegó al hospital en una situación muy delicada pero ha comenzado a recuperarse favorablemente.

“Está respondiendo muy bien al tratamiento, en este momento se encuentra estable, y ha comenzado a mostrarse animado, tiene toda la motivación para seguir presentándose”, comparte Pato Montes, guitarrista de la banda.

La apremiante situación hizo reflexionar a los miembros de la banda sobre qué ocurriría, si por algo como la que acaba de atravesar el vocalista, éste no pudiera continuar en actividad.

“Hemos pensado qué pasaría si Roco no puede continuar, pero tenemos que tener una representatividad como banda; en ese sentido, él es fundamental para que esto marche, en un momento dado por cualquier cuestión, no se pensaría en la existencia de Maldita Vecindad sin Roco, no se puede hacer nada sin él, el trabajo interno y el impulso que tiene, no sería posible continuar”, asegura Pato.

Esta no es la primera vez que Maldita Vecindad se ve en problemas por la salud de un miembro. En 2021 Eulalio Cervantes Sax falleció a causa de las complicaciones de Covid-19; sin embargo, la banda continuó sin él, caso contrario a la decisión que ahora toman con Roco, principal rostro del grupo.

“Él tiene todas las ganas de continuar con los conciertos, pero nosotros como banda decidimos que era mejor esperar el parte médico, porque entró delicado al hospital”, detalla Pato.

Las fechas que el grupo decidió posponer fueron las que tenían programadas en Puebla, en el marco del Festival Tertulia, y en el festival Bésame Mucho, en Austin, Texas, Estados Unidos; ambas, según Pato, se buscarán reponer para su público.

Los conciertos que se mantienen en pie serán los que tienen a partir de abril, así como en Cuernavaca el 25 de mayo, el Teatro Metropólitan el 8 de junio y el Teatro Diana el 15 de junio, en Guadalajara.

La banda también aplaza la intervención musical que tendría en vivo en la obra de teatro Lagunilla mi Barrio en febrero y marzo. Donde sí continúan trabajando es en el trabajo musical de estudio.