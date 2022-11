Roberto Palazuelos explota contra la esposa de Andrés García, amiga del actor sale en su defensa

Los últimos días han sido sumamente complicados para el actor Andrés García, y es que no sólo su esposa, Margarita Portillo, confesó que el actor estuvo al borde de la muerte por una sobredosis de cocaína, sino que los problemas en su familia han comenzado a surgir.

Tras darse a conocer el delicado estado de salud del protagonista de “Pedro navajas”, su hijo, Leonardo García decidió romper el silencio y, a través, de un comunicado que publico en sus redes sociales, se manifestó sumamente preocupado por su padre, además de acusar a Margarita Portillo, esposa de Andrés, de mantenerlo incomunicado y guardarse información valiosa sobre su estado.

“Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, escribió el también actor.

Este documento no pasó desapercibido por los colegas y amigos del primer actor, incluyendo a Roberto Palazuelos, con quien García padre había tenido fuertes conflictos anteriormente. El llamado “Diamante Negro” no se quedó callado y a través de la caja de comentarios, aprovechó para despotricar contra Portillo.

“A esa Nargarita (sic) solo le importa el dinero”, escribió.

Esta fue la respuesta de Palazuelos Foto: Instagram

Por otro lado, también hay quien ha salido a la defensa de la esposa de García, por ejemplo Yolanda Graza, amiga del exgalán de cine, quien en un reciente encuentro con la prensa negó que las palabras de Leonardo sean ciertas:

“Soy testigo de que los hijos pues como si no tuvieran papá… algo que vi que cualquiera lo criticaría es Leonardo que dijo que iba a ver su papá, Margarita se quedó esperándolo, dos o tres días y nunca llegó. Son incapaces de llevarle un vaso de agua, prefieren ir a ver espectáculos, ir a la fiesta, a la pachanga, que ir a ver a Andrés García, y bueno, allá ellos”, dijo.

Asimismo, aclaró que la única que ha estado pendiente del actor es Margarita y fue tajante al decir que la señora no tiene ninguna necesidad de estar al lado de García únicamente por interés: “Toda esa gente que habla no es gente que está al lecho de su cama viendo qué se le ofrece, están viendo nada más a ver a quién friegan y se me hace muy injusto que estén tratando a Margarita de una persona aprovechada”, expresó.

