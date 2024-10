De ser Paco Stanley a convertirse en un cronista deportivo. Roberto Duarte, quien en la serie de Prime Video ¿Quién lo mató? interpreta al conductor asesinado en 1999, ahora tiene a su cargo otro personaje detrás de los micrófonos, pero en el aspecto deportivo.

En La máquina, nueva producción encabezada por Gael García Bernal y Diego Luna, interpreta al cronista de las peleas del primero, que no precisamente cumplen con las expectativas del público.

La serie disponible en Disney+ trata sobre un boxeador venido a menos, cuya carrera intenta ser recuperada por su mánager a costa de todo, incluso gracias al mundo oscuro del ambiente.

“Es de estos cronistas grandilocuentes y que usa la voz de manera extrema, que es excéntrico, pero divertido”, comenta Duarte.

El director Gabriel Ripstein (Un extraño enemigo) le dijo desde un principio que echara mano de la improvisación para las narraciones de las contiendas.

El día de las grabaciones la arena estaba llena con extras, quienes escuchaban la crónica, respondiendo con carcajadas por todo lo que ellos oían.

“Me fui al extremo de imágenes exageradas, metáforas absurdas. Digo, no soy especialista en box, pero era crear eso dentro del tono de la narrativa, viviendo la pasión”, explica el actor.

“El que me sorprendió mucho fue Gael, traía toda la preparación física requerida, le tocó una pelea con un boxeador real, un inglés obviamente con un físico espectacular y él no se quedó atrás en todo”, recuerda el histrión.

La máquina, compuesta por seis episodios, fue filmada en México y el elenco incluye además a Eiza González, Lucía Méndez, Karina Gidi, Jorge Perugorría, Andrés Delgado y Raúl Briones.

Duarte ya había estado en su momento arriba de un ring para la serie Blue Demon, en la que encarnó a El Carnicero, un luchador del bando de los rudos.

“Ahora hay escenas en las que el personaje de Gael va a mi programa y entonces el mío es insidioso, trata de meterle jiribilla. Al final está narrando la carrera y declive de él”, destaca.

En su momento, el actor de Amar a muerte y Rosario Tijeras recibió ciertos señalamientos por haber encarnado a Stanley, pero no es algo que le haya incomodado.

“Nadie es monedita de oro y además a la serie le ha ido bien, los que me trolean dicen que no me parezco a Paco Stanley, sino a Jack Nicholson (protagonista de la cinta de terror dirigida por Stanley Kubrick en 1980, El resplandor) y digo, ‘ah, bueno, qué bien’ (risas), pero creo no he recibido hate para nada”, comenta.

De terror

Esta semana, la carrera de Duarte seguirá en televisión, pero con el lanzamiento de Sangre llama sangre, serie del género de terror, para la plataforma Claro Video.

La historia en que comparte créditos con Adriana Paz —reciente ganadora en Cannes como Mejor actriz por la cinta de Jacques Audiard Emilia Pérez junto a sus demás compañeras Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez— sigue a una mujer quien, junto con su familia, regresa a su pueblo natal.

En el lugar comienzan a pasar cosas raras debido a que dicen que su abuela era una bruja.

“Hay posesiones y muchas cosas diabólicas, es divertido, lo que si es que había que hacerla con seriedad, las posesiones son posesiones”, comenta sobre la historia dirigida por Gustavo Moheno, realizador del remake Hasta el viento tiene miedo.

Eduardo Barquín y Cecilia Toussaint completan el elenco.

