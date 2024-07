A Roberto Duarte, Paco Stanley en "¿Quién lo mató?", no le preocupan las críticas: "nadie es monedita de oro"

A Roberto Duarte le tienen sin cuidado los comentarios negativos que, un sector del público, ha hecho sobre su desempeño como Paco Stanley en la serie "¿Quién lo mató?".

El histrión es el encargado de dar vida al conductor asesinado el 7 de junio de 1999, luego de salir de desayunar de un restaurante al sur de la Ciudad de México.

La producción disponible de Prime Video lo muestra como un hombre que acosaba a edecanes, coqueteaba con la esposa de su compañero Mario Bezares, sostenía relación con integrantes del narco y él mismo usaba cocaína.

“Nadie es monedita de oro y además a la serie le ha ido bien, los que me trolean dicen que no me parezco a Paco Stanley, sino a Jack Nicholson (“El resplandor”) y digo, ah bueno, qué bien (risas), pero creo no he recibido hate para nada”, comenta.

El actor da vida a Paco Stanley. Foto: Prime Video

Duarte (“Amar a muerte” y “Rosario Tijeras”) esquiva cuando se le pregunta sobre las reacciones de demanda hacia la serie que han anunciado los involucrados directos, como Paola Dorantes y el propi Bezares, quienes han argumentado que jamás fueron consultados.

“No tengo nada que opinar al respecto, no está en mis manos, soy actor, hice mi trabajo, está dando grandes resultados y, en ese aspecto, no es un tema que esté en mis manos, no en mi interés", destaca.

En la serie Luis Gerardo Méndez interpreta a Mario (Bezares); Diego Boneta a Jorge (Gil); “El Chá” a Benito (Castro); Belinda a Brenda (Bezares) y Jorge Zárate al procurador capitalino que siguió la investigación.

Cada episodio es contado a través de los ojos de cada uno de ellos y la relación que tuvieron con Stanley.

Duarte fue durante un tiempo reportero, pero no le tocó cubrir el asesinato.

“Lo que ya hice después fue la dirección de un show (de TV Azteca) que se llama La historia detrás del mito donde se realizó una documental sobre el caso”, comenta.

