El actor británico Robert Pattinson, que actualmente se encuentra en plena grabación de la película donde interpreta a Batman, sorprendió a un niño con autismo de 10 años y fanático del superhéroe, con un regalo muy especial.

La historia del contacto entre Pattinson y James Campbell comenzó con un desencuentro, pero, gracias a los padres del pequeño, tuvo un final feliz. El intérprete de "The Batman" estuvo en Liverpool durante algunos días en octubre para rodar parte de la película que dirige Matt Reeves.

James, vecino de esa ciudad, al enterarse de la presencia de su ídolo en la zona, le hizo un dibujo del hombre murciélago y fue hasta las puertas del set para entregárselo. Pero, a causa de la pandemia de coronavirus, y de la estricta burbuja en la que se encontraba el plató de grabación, ese dibujo no pudo llegar nunca a las manos de Pattinson.

Entonces, los padres de James decidieron intervenir en el asunto. La mamá del chico, Nicola Corkill, publicó una foto del dibujo de Batman hecho por el pequeño en su cuenta de Twitter, y dirigió un mensaje a la señal británica Radio City News.

"¿Pueden ayudar a mi hijo con autismo, de 10 años, a llevar esta foto a "Batman"? Estuvo en el set de Liverpool hoy y estará allí todas las noches hasta que terminen. Es un gran admirador y esto haría grandioso su año. Por favor, ayúdame a dibujar una sonrisa en la cara de mi hijo", decía el texto del tuit, dirigido a la citada emisora, publicado el 10 de octubre pasado.

@RadioCityNews can you help my 10yo autistic son get this picture to "batman" he has been at the set in #liverpool today and will be there every night until it is gone. He's a massive fan an this would make his entire year. Please help me out a smile on my boys face #TheBatman pic.twitter.com/ZlWbLbMkgR

— Nicola corkill (@xxnicolac93xx) October 10, 2020