Rob Schneider y Mónica Huarte presentan en México la película "¡Qué viaje con papá!"

Veinte años han pasado desde que Rob Schneider actuó en la cinta "Este cuerpo no es mío" y la gente no olvida su personaje, lo cual no le disgusta.

Esta mañana fue muestra de ello, pues al presentar su nueva cinta, él mismo alentó al público gritar “¡Taquito!, ¡Taquito!”, recordando su papel de los 90.

“Gracias, hola, ¡Taquito!, ¡Taquito!”, exclamó feliz el actor.

Hoy Rob presentó oficialmente en México la comedia "¡Qué viaje con papá!", que protagoniza y dirige, la cual llegará a cines nacionales el mes próximo.

Un complejo exhibidor del sur de la capital fue sede de la premier, a la que llegó acompañado de su esposa y escritora del filme, Patricia Maya, así como de la actriz Mónica Huarte, coestelar del largometraje.

"¡Qué viaje con papá!" cuenta la historia de una familia con problemas económicos, pero el papá ha prometido llevar de vacaciones a su pequeña hija.

Un día este es atropellado por una influencer de hoteles, quien para evitar demanda, lo lleva a él y su hija, de paseo.

"Soy muy afortunado de trabajar con genios, con una actriz increíble (Huarte). Esta película es para toda la familia y no como Gigoló por accidente", bromeó Schneider durante la presentación.

Mónica, por su parte, consideró que cuando el público termine de ver la película, querrá ir a abrazar a su respectivo papá.

“Van a ver que es un apapacho al corazoncito”, subrayó.

En ¡Qué viaje con papá! también actúan Miranda Scarlett, hija de Rob y quien aquí también interpreta a su pequeña, así como Miguel Ángel Muñoz, actor español de Bosé y El ministerio del tiempo.



