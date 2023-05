Ringo Starr sólo quiere hacer música

A los 13 años Ringo Starr tuvo un sueño que hoy, a sus 82, presume de seguir cumpliendo: ser un baterista.

“Mi vida es fácil”, confiesa el exBeatle en videoconferencia, acompañado por los seis músicos que actualmente forman su grupo Ringo Starr & His All-Starr Band: Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham and Gregg Bissonette.

La banda del nacido en Liverpool hace una pausa de sus ensayos —mañana arrancan su gira por EU— para reunirse con prensa internacional y mientras responden algunas preguntas, Starr deja claro que sin importar la edad, o que recién a finales de 2022 se enfrentó al Covid-19, sigue lleno de energía y ganas de subir a un escenario.

Explica que para mantenerse sano trata de ejercitarse todas las mañanas, e incluso se queja de que en su tour le dejen varios días libres, cosa que su equipo ha tratado de arreglar.

“Cuando estoy en el camino quiero tocar, no quiero sentarme en un hotel y relajarme por tres días, quiero salir a tocar, eso es lo que soy, lo que amo hacer”, dice entre risas de sus compañeros.

“Con esta banda es genial, porque todo el mundo lleva el peso. Con Paul (McCartney), él es como ‘El hombre’, por lo que tiene que tomarse un tiempo libre para recuperarse, pero como somos esta multitud, podríamos tocar todas las noches, se los prometo, pero Edgar (Winter, tecladista), necesita un día libre”.

Listo para más proyectos

Al charlar, Starr le da su lugar a los compañeros con los que ha compartido escenario. Por un lado dice que tocó en la que para él es la mejor banda (The Beatles, junto a Paul McCartney, George Harrison y John Lennon), y por otro, destaca que como baterista no podría ofrecer shows él solo, razón por la que desde 1989 formó la súperbanda Ringo Starr & His All-Starr Band.

“Ha sido mucho tiempo, 32 años, con un par de descanso por la pandemia, pero es lo que hago. Amo tocar en vivo y es difícil ser baterista y tocar en vivo porque saldría al escenario y... necesito a todos estos geniales chicos detrás de mí, tocando conmigo, y amo estar en una banda, tal vez tenga mi nombre pero yo soy parte de esta banda”, explica el músico.

Con una gira por comenzar este viernes en California, así como un par de EPs en puerta que podrían ver la luz en 2024, Starr también mantiene la esperanza para sus fans mexicanos.

El baterista tuvo que cancelar las dos fechas que daría en el Auditorio Nacional en octubre de 2022, cuando dio positivo por segunda ocasión a Covid-19.

“Siempre hay una oportunidad de que regresemos; este año el tour está reservado”, dice.

“Para los amigos de México: amo ese lugar, y amo Sudamérica, la última vez que fuimos la pasamos muy bien. Todos en la audiencia se divirtieron porque eso es lo que hacemos, hacemos algo que nos gusta, así que es alegre, pero no puedo decir: 'bueno, nos vemos el jueves', habrá que arreglarlo y ya veremos”.