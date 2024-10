Para nota Exclusiva de EL UNIVERSAL

West Hollywood.— Es casi medio día en el hotel que colinda con la famosa avenida Sunset Boulevard. Ringo Starr, el más juguetón de The Beatles y su baterista legendario, no da tregua, sabe que tiene el tiempo en sus manos y en estos meses lo ha utilizado para revisitar un género que había dejado 50 años atrás: el country.

El músico estrena hoy “Time on my hands”, parte del álbum Look up, que incluye 11 canciones ( nueve de ellas escritas por T-Bone Burnett), a estrenarse en enero próximo. ¿Su particularidad? Regresa al género que plasmó en el disco Beaucoups of blues (1970).

A sus 84 años, Ringo no da señas de parar. Su chaqueta y pantalones de tela de jeans, sus tenis y gafas oscuras de rockero, visten a un músico que sigue disfrutando de componer, cantar y tocar la batería frente a todo tipo de generación.

Recién estuvo este verano en México en el Auditorio Nacional con su gira, ¿qué recuerdos se trajo?

¡Fue tan maravilloso tocar en México! El escenario estuvo genial. Toda la gente de la audiencia se la pasó cantando y bailando de pie. ¡Fantástica experiencia!

¿Cree en la frase de que “no existe un minuto en el mundo en que no se escuche una canción de The Beatles”?

Sí, sí lo creo. Y nuestras canciones de The Beatles siguen siendo bajadas en billones en streaming. No millones… ¡billones cada año! Y lo maravilloso es que suenan actuales. En 10 años más se seguirá escuchando el “sonido Beatle” como contemporáneo.

Tras 50 años de no cantar country, ¿por qué abordar ahora este género tradicional de Estados Unidos?

Se remonta a Liverpool, donde crecí, que es la capital del country en Inglaterra. Los jóvenes de 18 años iban y venían en barcos de América como parte del ejército naval. Regresaban con discos y muchos los escuchaban por BBC radio. Nosotros nos enganchamos con el rock & roll porque Luxemburgo tenía la torre de transmisión más potente en el mundo, difundiendo el programa de Alan Freed Music Show desde EU, quien popularizó la palabra rock & roll, pero que también hacía sonar canciones country.

Fue interesante que cuando finalmente nos conocimos John Lennon, George Harrison y Paul McCartney, descubrimos como The Beatles que todos escuchábamos la misma música. Liverpool era un gran lugar para estar musicalmente hablando.

La canción “Look up”, que da también título al álbum dice: “...Mantén la vista en el cielo y no voltees abajo donde están las sombras...”, ¿de dónde proviene ese sentimiento positivo para Ringo?

A mí siempre me ha gustado la idea de ver siempre hacia arriba en vez de abajo. Siempre será mejor; porque puedes superar la locura que sucede en tu cabeza y al ver hacia arriba todo lo demás queda atrás de ti. Me sonó como un gran título y entonces le dije a T-Bone que lo destacáramos.

El álbum también tiene “Time on my hands”, que apela más al lamento de las canciones country. Habla de a una mujer que se fue...

“La mujer se fue, el perro se murió y no tenemos dinero para la rockola”, era la frase que decíamos antes describiendo al country. Esa es una manera simple de describir al country, pero esa sencillez nos lleva a canciones muy emotivas.

Has apoyado mucho la idea del disco de vinilo, ¿saldrá ‘Look Up’ en este formato?

Sí, en enero. Vamos a lanzarlo como CD y vinilo. Todo lo que he sacado como sencillos en streaming también lo he sacado en vinilo. La verdad es que en el disco físico el sonido tiene una calidez única. No lo había notado antes, pero ahora sí.

Seguimos viviendo en tiempos de guerra como el Vietnam o la guerra fría que le tocó a The Beatles, ¿cree usted que la música es una manera para “a la paz darle una oportunidad”?

En la historia de The Beatles, usted hizo del humor un aliado como sus compañeros y desde la batería siempre compartía el disfrute de ser el baterista…

Amo tocar la batería y hacerlo frente a alguien. Nunca me vas a encontrar solo tocando en una habitación. Siempre tocaré y practicaré enfrente de alguien. No encuentro ningún gozo en hacerlo solo. Disfruto cuando hay otros músicos a mi alrededor o un público.

Una oportunidad a la paz

Le seguimos dando “a la paz una oportunidad” como John (Lennon) lo dijo hace 40 años. Yo siempre en mis conciertos voy con la señal de mis manos de “amor y paz”. No puedo forzar a nadie a hacer lo mismo, pero si tú lo haces y yo lo hago ya somos dos y así podemos ir sumando.

¿Cómo ve usted la escena de la música actual?

Ahora todos están bailando sobre el escenario. Todas las famosas lo hacen. Desde Taylor Swift hasta Madonna, que acaba de dar concierto. Tal vez podría poner a alguien de mi banda (Ringo Starr and his All-Starr Band) a bailar.

¿Qué opinión le da que muchos jóvenes ahora componen en sus teléfonos celulares y tabletas?

Muy bien. Déjenlos hacerlo. Es la manera de componer ahora.

¿Le preocupa la existencia de AI en la música?

No puedo preocuparme. Simplemente está ahí. La siguiente generación va a lidiar con eso. Que si un chico va a tomar cinco de mis canciones, las mezclará y me va poner a cantarla, aunque no me guste la idea, eso va a suceder. No puedo detenerlo.

¿Qué escucha ahora Ringo Starr?

Música country (¡ríe!) Para ser honesto, no estoy muy atento a lo que está pasando en la música hoy en día, aunque sí escucho algunas de las bandas. También amo a Taylor Swift, a quien conocí cuando ella tenía 14 años. Estaba ella con su madre en los Grammy (obteniendo premios por sus canciones country).

Es como es ahora el mundo de los conciertos y es como fue entonces cuando emergimos como The Beatles. Nosotros tocábamos frente a miles de personas, sólo que nuestro show duraba 25 minutos.

La reunión que todo lo cambió

¿Qué hubiera ocurrido en el mundo si ustedes cuatro integrantes de The Beatles jamás se hubieran conocido?

Cada uno puede imaginarse esa posibilidad, pero sí nos conocimos. Y eso hizo la diferencia. Y es como este disco de “Look up”; si no me hubiera cruzado con el compositor T Bone en este hotel en Los Ángeles… Al saludarlo le pregunté que si tenía una canción me la mandara, justo cuando estaba yo por armar un disco pop; él terminó componiendo nueve canciones country y por ello decidí que me produjera este álbum.

Me gusta siempre dar la vuelta en la esquina correcta y “Look up” es resultado de estar atento a ello.

The Beatles le dio respeto y legitimidad a la música popular. El mundo descubrió que era un arte...

Creo que cada uno de los cuatro Beatles teníamos dentro algo sucediendo. Sabía que algo iba a ocurrir tarde que temprano, porque éramos muy unidos y nos conocíamos mucho. Básicamente llegábamos a un escenario y hacíamos lo mejor que podíamos. Nos decíamos con la mirada: “yo voy a hacer lo mejor para ti y tú vas a hacer lo mejor para mí y los otros compañeros de la banda”. Simplemente dimos lo mejor de nosotros… y eso es lo que sucedió.