Rihanna termina con ASAP Rocky a unas semanas de convertirse en padres por supuesta infidelidad

Aunque están a unas semanas de convertirse en padres, medios aseguran que ASAP Rocky le ha sido infiel a Rihanna y la cantante ha terminado con la relación que sostenían desde 2020.

Aparentemente, la cantante barbadense rompió con el rapero tras enterase que este le era infiel con la diseñadora de Fenty (compañía de Riahnna), Amina Muaddi.

La noticia sobre el engaño de Rocky a Rihanna comenzó cuando Kurrco, un sitio web en línea, publicó noticias al respecto.

El tuit decía: “Supuestamente, Rihanna y ASAP Rocky se separaron. Aparentemente, Rihanna rompió con él después de que lo sorprendiera engañándola con la diseñadora de calzado de Fenty, Amina Muaddi”.

Apparently Rihanna broke up with him after she caught him cheating with Fenty footwear designer Amina Muaddi pic.twitter.com/X3r75uBU64

Según los informes, la noticia inició con el influencer LOUIS, quien a través de una serie de tweets dio detalle de la supuesta infidelidad.

"Rihanna y ASAP Rocky se han separado. Rihanna rompió con él después de que lo descubrió engañándolo con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi".



Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi.

— LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022