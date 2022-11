Rihanna impacta con 6 fotos en sensual lencería

El regreso de Rihanna va con todo y alta dosis de sensualidad, la cantante de 34 años encendió las redes con unas ardientes fotografías en la que modela lo más nuevo de su colección de lencería de Savage x Fenty.

La nacida en Barbados anda de estrenos, hace unos días fue "Lift me up", su primer tema en seis años y que se escucha en la banda sonora de "Black Panther: Wakanda Forever", ahora, una sensual lencería ha provocado más de 3 millones en las instantáneas que apenas llevan pocas horas publicadas.

En blanco y negro es como aparece la intéprete de "Umbrella" en la serie de fotografías que están impactando a sus más de 138 millones de seguidores en Instagram.

Dos fotos a color en las que Rihanna aparece en una cama, se llevaron los halagos de los cibernautas, quienes reafirman que Rihanna es "una diosa" y que se espera con ansias su nueva música.

Rihanna vuelve con fuerza

"Lift me up", la nueva canción de Rihanna, rinde tributo a Chadwik Boseman, el protagonista de la primera entrega de la saga, fallecido en 2020; lo nuevo de "Black Panther" llegará a la pantalla grande el próximo 11 de noviembre.

Rihanna llevaba seis años sin sacar un nuevo trabajo y la publicación de "Lift me up" la convirtió en tendencia en redes socilales, donde también circularon fotos de la premier de la cinta en la que asistió con su pareja y padre de su hijo, el rapero ASAP Rocky.

Tras años de especulaciones sobre si volvería a la música, en 2018 la propia Rihanna confirmó por primera vez que habría nuevo disco.

Según se especuló, podría tratarse de un trabajo doble integrado por un disco más pop y otro más experimental a partir de sus raíces caribeñas.

"Me gusta pensar en el como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (...) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás", comentó entonces en una entrevista con Vogue.

Si "Black Panther: Wakanda Forever" sigue el ejemplo de la primera película de la saga su banda sonora primará a los músicos de color, en aquel proyecto el tema principal era de Kendrick Lamar y participaron artistas como The Weekend y Travis Scott.

En los tráilers de la nueva película está acompañada por el tema "No woman, no cry", de Bob Marley, interpretado por Teams, y finaliza con "Alright" del rapero Kendrick Lamar.

