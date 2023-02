Rihanna en el Super Bowl, minuto a minuto del show de medio tiempo

Faltan unos minutos para que Rihanna se apodere del Super Bowl LVIII con un espectáculo de medio tiempo que ha causado muchas expectativas entre los fas y televidentes desde que se anunció su participación.

Sobre todo porque este show marcará el regreso de la originaria de Barbados, después de siete años de ausencia. En redes sociales ya han comenado a circular algunas versiones sobre el posible setlist, pero la propia intérprete de "Diamonds" reveló, en conferencia de prensa que existen 39 versiones de la lista de temas, pues pretende dar una actuación de impacto.

Hasta el momento se desconoce si tendrá invitados especiales, pero se dice que podría sorprender con la presencia de Eminem o Drake, con quienes comparte créditos en algunas de sus canciones. Se tiene programado que la artista salga al campo a las 18:45 horas, aproximadamente.

19:35: Rihanna demuestra por que es la reina con "Pour it up"

19:33: "Work" y "Wild Thoughts". Ponen el ambiente entre el público con grandes coreografías

19:32: "Rude Boy" se apodera del escenario. Con una increíble producción y cientos de bailarines vestidos de blanco, Rihanna impacta.

19: 29 - Suena "Where Hace you been" y "Only One. Dos de sus más grandes éxitos son coreados por miles de personas

19: 28 - Da inicio el show del medio tiempo. Vestida completamente de rojo, la originaria de Barbados arrancó su presentación con "Bitch better Have my money", desde una plataforma elevada

19: 24 - Todo listo para que Rihanna salga al escenario. La cantante ya se encuentra en la cancha y esperando los últimos detalles para que inicie su espectáculo

