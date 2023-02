Si alguien sabe hacer las cosas en grande, esa es Rihanna y la noche de este domingo no sólo sorprendió al mundo entero con presentación en el show del medio tiempo del Super Bowl, también porque durante su actuación anunció que está esperando a su segundo hijo.

Las especulaciones iniciaron luego de que la cantante luciera una sospechosa pancita, misma que acarició en algunas ocasiones; sin embargo, la noticia ya es oficial y es que varios medios han indicado que el representante de Riri, confirmó el embarazo después de terminar el espectáculo.

"Un representante de Rihanna confirmó que la superestrella está embarazada después de su explosivo espectáculo de medio tiempo" publicó el sitio The Hollywood Reporter, delcaraciones a las que después se sumaron la revista People, The Rolling Stone y Variety.



Rihanna presumió al mundo entero su pancita de embarazo Foto: AFP

La originaria de Barbados, durante casi 13 minutos, hizo un recorrido por su carrera muscial al cantar varios de sus éxitos como "Work", "Diamonds", "Umbrella", "Bithc better have my money", entre otros; y aunque intentó hacer algunos de los complicados pasos de sus bailarines, su avanzado embarazo limitó muchos de sus movimientos.

Cabe destacar que la también empresaria, junto a su novio Asap Rocky, ya son los orgullosos padres de un niño de nueve meses, por lo que este nuevo bebé causó la sorpresa de sus fans y todos los televidentes que presenciaron su actuación.



Hasta el momento ella no ha habaldo al respecto Foto: EFE

Hasta el momento la cantante no ha hablado al respecto de esta nueva etapa de su vida y tampoco se conocen los detalles de su embarazo; sin embargo, recordemos que con su primer hijo, la cantante tampoco hizo ningún tipo de delcaración hasta que apareció, frente a la prensa, presumiendo un abultado vientre.

