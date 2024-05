Ricky Martin publica video en poca ropa y es comparado con Britney Spears

¿Qué tiene en común Britney Spears y Ricky Martin?, ambos son estrellas de la música pop, ambos se divorciaron recientemente, los dos pueden presumir de su talento como bailarines y, según los usuarios de las redes sociales, también comparten raros y sugestivos videos en sus perfiles.

Y es que la "Princesa del pop" se ha caracterizado por publicar grabaciones en ropa interior o ceñidos vestidos, mientras ejecuta sus mejores pasos de baile; tendencia a la que recientemente se sumó el exMenudo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de "María" subió algunas imágenes en las que aparece bailando en el baño de su casa y usando, únicamente, un pequeño short, al que acompañó con el mensaje: "Solo ahora"

En el video, que ya ha superado los 300 mil me gusta, Ricky mueve la cadera mientras sostiene una camisa blanca en la boca y graba su reflejo en un espejo.





El cantante fue criticado por su atrevido video. Foto: Instagram





Aunque al boricua le han llovido los halagos, también las comparaciones con la cantante estadounidense, a quien, incluso, han criticado fuertemente pues aseguran que estos clips revelan que atraviesa por problemas de salud mental.

“¿Britney Spears eres tú?”, "Esto tiene vibras de Britney", “Britney, sal de ese cuerpo”, “Se le metió el espíritu de Britney”, “Britney, ¿qué estás haciendo aquí?”, “Britney versión hombre”, "¿Qué necesidad?", "No entiendo qué quiso hacer", "Britney ha vuelto", "Britney latino", "¿Qué le pasa?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta ahora Ricky no ha respondido a los mensajes de los usuarios, pero no cabe duda que está disfrutando su soltería. Hace poco declaró que aunque no ha salido formalmente con nadie desde su separación, sí tiene algunos amigos con derechos; además acaba de regresar de unas merecidas vacaciones por Japón con sus dos mellizos.









