¿Ricardo Peralta estrenará programa en Azteca?

Después de haber ganado la segunda temporada de “MasterChef Celebrity” empezó a circular la noticia de que habría un nuevo programa matutino en TV Azteca llamado “Buenos días México”, en el que estarán Ingrid Coronado, Marco Antonio Regil y Ricardo Peralta; hasta el momento ninguno de ellos ha confirmado la noticia, ni siquiera algún ejecutivo de la televisora, sin embargo, recientemente Peralta, también influencer, hizo alusión al nuevo show en su cuenta de Twitter, incluso usó el hashtag #BuenosDíasMéxico, como supuestamente se llamará la nueva revista televisiva, pero después borró el mensaje en la red social. Previamente había tuiteado: “Buenos días México” y sus fans le respondieron que podría ser la nueva Galilea Montijo.

Lee también: Así fue como Tim Burton descubrió a Jenna Ortega, protagonista de "Merlina"



Juan Torres evita opacar al Circo Atayde Hermanos

El productor teatral Juan Torres no ha querido ser el centro de atención en el Teatro Hidalgo, de la Ciudad de México, donde él ha presentado sus obras de teatro en los últimos años y actualmente está la temporada del Circo Atayde Hermanos, Galas de Invierno. Torres acudió como público recientemente a una de las funciones del espectáculo circense, pero no quiso conceder entrevistas para no robar la atención pero dejó ver que volverá a ese escenario con otras grandes obras de teatro.



Juan Manuel Bernal se convierte en el Robin Hood mexicano

Si algo no le falta a Juan Manuel Bernal es trabajo y empezando el año está listo para estrenar “La cabeza de Joaquín Murrieta”, la serie ubicada en 1851, en la frontera de Estados Unidos y México, sobre la fiebre de oro en California; llegará en febrero por Prime Video. El actor será todo un aventurero y dará vida al llamado Robin Hood mexicano, Joaquín Murrieta, al lado de Alejandro Speitzer, en la historia de acción de ocho episodios y de la que se había hablado poco por tratarse de una de las grandes apuestas de la compañía streaming.



Foto: Instagram

Lee también: Diego, ganador de “MasterChef” creyó que lo habían reconocido en Madrid