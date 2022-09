Ricardo Darín se pone del lado de la realidad

Venecia.—Fue precisamente en su estreno mundial este fin de semana en Venecia cuando Ricardo Darín y el resto del equipo del filme vieron por primera vez con audiencia Argentina, 1985, la película que Darín protagoniza y produce.

Dirigida por Santiago Mitre, la historia basada en el juicio contra los responsables de las dictaduras militares que gobernaron en Argentina entre 1976 y 1983 hizo llorar a la estrella porteña durante y después de la proyección en una Sala Grande repleta en la que la película recibió nueve minutos de ovación.

Su personaje, el del fiscal Julio Strassera, tiene gran dimensión histórica pero también humana. Además, llega en un momento muy importante porque, como explicó Mitre en la rueda de prensa del filme, no imaginaron que un atentado como el que sufrió la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hace unos días pudiera ocurrir.

Sin embargo, el protagonista de filmes como El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar, y Relatos salvajes no cree que el atentado “inadmisible y terrorífico” contra la vicepresidenta tenga que ver con posibles heridas no cerradas de aquella época de terror de las dictadoras.

El ataque a la vicepresidenta “es horroroso, desastroso, pero no estoy seguro de que responda a una cuestión de un grupo... Hay que terminar de ver lo que ocurrió para ver si tenemos que estar más preocupados de lo que estamos o se trata de un caso de un loco que se le salió la cadena”, comentó el actor, quien en 2013 cuestionó el patrimonio de la entonces presidenta Fernández de Kirchner, quien a su vez le respondió a través de Twitter.

En entrevista con EL UNIVERSAL realizada en el Club de Tenis de Venecia, el actor de 65 años compartió el profundo viaje que hizo con este proyecto.

¿Por qué te interesó tanto el personaje de Strassera?

Yo nunca fui amigo de la idea de hacer papeles de personas que hayan existido. Nunca me gustó. Rechacé 10 proyectos por ese motivo. Santiago Mitre me contó la historia de las Juntas y el juicio y le dije que sí, que podría ser impactante e importante dependiendo de cómo fuera el guion. Y fue hasta que leí la primera versión del proyecto que le dije: ‘sí, contá conmigo, lo hago’. Y ahí hice la excepción.

¿Qué anécdotas de Strassera recuerdas que te sorprendieron?

Nos enteramos de una, por ejemplo, en la que contaban cómo cuando empezaron a reclutar gente joven para el equipo de la fiscalía el tipo entró a la oficina con una pistola de juguete y disparó un par de balas de mentira. Cuando todos los chicos se tiraron al suelo asustados les dijo: “¡Ninguno de ustedes sirve para hacer este juicio!” (Risas). También se disfrazaba para ver si lo reconocían. Hacía cosas muy excéntricas y por eso le apodaban “el loco”. Pero es que lo que tenían entre manos era muy duro, muy complicado y de esa forma aportaba un poco de aire.

Eres un hombre admirado y del que se espera mucho, ¿eso un peso para ti?

No, no, no porque creo que todo depende de cómo te relacionas con los demás. No importa cuál sea nuestro trabajo, nuestro oficio, hay gente que con muy poco se siente demasiado y hay otros que no, que lo toman con más naturalidad y se relacionan bien con la gente. Yo pretendo estar más en el segundo grupo, en el que está en la realidad. Nosotros tenemos frases en Argentina muy descriptivas de eso pero son un poco groseras. La mejor que encuentro es la que dice que hay gente que come pan y eructa pollo.

56 PELÍCULAS tiene en su carrera de 52 años, la cual comenzó en 1960.

Ricardo Darín

Actor

"Hay gente que con muy poco se siente demasiado y hay otros que se relacionan bien con la gente. Yo pretendo estar más en el segundo grupo“

