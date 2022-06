¿Revive la moda emo en México con la próxima visita de My Chemical Romance?

El cartel del Corona Capital 2022 llamó la atención de muchos, pues después de un largo tiempo de espera se confirmó la presencia de My Chemical Romance, la banda estadounidense que marcó a la generación de los que fueron adolescentes en la primera década del siglo XXI.

Sus canciones llenas de melancolía formaron parte de la vida de aquéllos jovencitos que vestían de negro, usaban flecos largos que cubrían la mitad del rostro y usaban pantalones entubados.

Fue la generación "emo", inspirada en el género emo-punk surgido a nivel underground en los años 80, pero popularizado hasta los años 2 mil.

También lee: Revelan cartel del Corona Capital y estas son las bandas que se presentarán

En México, fue la Zona Rosa -más específicamente la Glorieta de Insurgentes- uno de sus lugares favoritos para convivir.

Como suele suceder, otras tribus urbanas como los skatos o los góticos no comulgaban con los emos. Hubo incluso alguna amenaza de irlos a golpear, cosa que no se concretó.

También hubo una polémica con el conductor de Telehit, Kristoff Raczynski, quien los críticó en vivo, lo que provocó que Televisa les diera voz en una mesa de debate que organizó con la conductora Paola Rojas.

Era la época del nacimiento de las primeras redes sociales y del surgimiento de otras bandas emblemáticas como Hawthorne Heights, The Used y Panic! at the Disco.

Sus fans, ahora ya adultos jóvenes, solían proyectar una personalidad sensible, tímida e introvertida. Y ahora, una década después, expresan en las nuevas redes sociales su emoción por la nostalgía que les provocan los recuerdos de esa moda.

My Chemical Romance

Los emos no fueron los únicos que se cautivaron con la música de la banda formada en Nueva Jersey en 2001, sino que miles de personas alrededor del mundo hicieron un éxito “The black parade”, mismo álbum que provocó que "dejara de ser divertido hacer música”, según dijo el líder de la agrupación durante una entrevista con el medio The Guardian.

El cantante Gerard Arthur Way se distinguió también por ser escritor de cómics, de hecho es el autor de The Umbrella Academy.

También lee: ¿Por qué tanto amor a My Chemical Romance?

My Chemical Romance, visitó tres veces la ciudad de México, en octubre de 2005 en el Hipódromo de las Américas para un pequeño concierto de casi mil personas, en 2007 en el Palacio de los Deportes y en 2008 como parte del cartel del festival Coca Cola Zero Fest, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Qué otros artistas estarán en el Corona?

Aumque sin duda el regreso de My Chemical Romance provocó la emoción de varios, otras bandas que formaron parte del esperado cartel, entre ellos, Paramore, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Two Door Cinema Club, The 1975, The Kooks, Miley Cyrus, entre otros.



Precios

Hablemos ahora del costo de los boletos, estos rondan entre los $8,000 hasta los $2,000 depende de la fase y los abonos en los que se consigan.

La preventa estará disponible para los clientes con tarjeta Citibanamex los días 13 y 14 de junio. En cuanto a la venta general será a través de Ticketmaster o taquilla de Palacio de los Deportes a partir del 15 de junio.

Abono General

(3 días)

Fase 1: $3,900

Fase 2: $4,600

Fase 3: $5,300

Abono Plus

(3 días)

Fase 1: $6,000

Fase 2: $7,000

Fase 3: $8,000

Abono Comfort

(3 días)

Fase 1: $5,000

Fase 2: $5,800

Fase 3: $6,600

INDIVIDUAL

General

Fase 2: $2,000

Fase 3: $2,300

Fase 4: $2,700

Comfort

Fase 2: $2,500

Fase 3: $2,900

Fase 4: $3,500

Plus

Fase 2: $3,000

Fase 3: $3,500

Fase 4: $4,000

ayef/rcr