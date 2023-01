Revive el día que la suegra de Shakira mando a silenciar a la cantante frente a Piqué

Fueron diez años los que Shakira y Gerard Piqué pasaron juntos como pareja, y fruto de ese amor trajeron al mundo a Sasha y Milan. Si bien constituyeron uno de los romances más sólidos del mundo del deporte y de la música, hoy ya solo quedan los recuerdos y un conflicto e infidelidad de por medio.

Lo que al principio fue un blanqueamiento de la ruptura con respecto hacia sus hijos, luego se tornó en un escándalo con los rumores de infidelidad de parte del exfutbolista y la posterior presentación en público de su nueva novia: Clara Chía Martí. Es por eso que muchos fans de la intérprete de “Pies descalzos” insisten con que Piqué le fue infiel.



Se filtró un video donde se ve a la ex suegra de @shakira, Montserrat Bernabeú, agarrándole la cara y silenciándola

Ay no señora, con razón te incluyeron en la canción de la tiradera y te pusieron una bruja en el balcón.

Van a disculpar pero eso yo no se lo aguanto A NADIE. pic.twitter.com/q0o64JAXus

— Leidy Johana (@Leidy16_Johana) January 24, 2023