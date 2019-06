Revela secreto para ser vampiro

[email protected]

Es bien sabido que muchos histriones prefieren los papeles de villanos sobre los de los protagonistas buenos, ya que ser el malo del cuento es más enriquecedor y divertido que dar vida al correcto héroe.

Ese es el caso de Zachary Quinto, quien a lo largo de su carrera se ha metido en la piel de algunos villanos recientes de la televisión estadounidense como Silas, de Heroes o en American horror story.

En esa tendencia, ahora Quinto va décadas más atrás para dar vida al legendario, inmortal e icónico vampiro Nosferatu en la serie NOS4A2.

“Es curioso porque nunca me preguntaba si mis personajes deberían ser bueno o malos, sólo buscaba personajes complejos. Pero quizá los villanos son más complejos, tienen más capas narrativas”.

Aunque es probable que el nombre de Zachary Quinto quizá no sea tan reconocido como el de otras figuras del cine y la televisión de su generación, su rostro le ha dado forma a emblemáticos personajes de la cultura pop actual tales como Capitán Spock en las versiones que J.J. Abrahams ha hecho de Star trek.

Recapitulando un poco lo que ha sido su carrera y luego de haber realizado la primera temporada de NOS4A2, que se estrena este lunes por el canal AMC a las 22:00 horas, Zachary confiesa que ve en los villanos a personajes que casi siempre tienen un trasfondo que los hizo convertirse en el némesis del protagonista. Es una situación que a él como actor lo obliga a ser mejor y prepararse más.

“Siempre que haces un villano hay que entender de dónde viene ese personaje, mirarlo desde el lugar de la compasión y no del reproche. Si miramos a los grandes villanos del cine y la tele nos daremos cuenta que la mayoría tienen grandes historias trágicas, las cuales como actor te dan un gran alimento para nutrir al personaje. Eso los hace personajes tridimensionales”, contó en entrevista con EL UNIVERSAL.

La duda. Zachary confiesa que como actor nunca ha querido encasillarse en ciertos roles, por ello cuando le ofrecieron este protagónico lo dudó un poco, ya que no quería seguir haciendo villanos.

“Cuando me ofrecieron el papel, al principio me resistí a la idea, mi primera reacción fue no querer hacerlo. Pero después leí los guiones y eran tan buenos que me sorprendieron. No era el típico villano, era un personaje complicado, dinámico. Además, más tarde supe que estaba basado en el libro de Joe Hill, quien a su vez es hijo de Stephen King”.

Al hablar de Nosferatu, lo primero que llega a la mente de cualquier cinéfilo es la cinta muda y en blanco y negro de 1922, misma a la que Quinto recurrió para tomar aspectos importantes de ella para provocar terror con dicho personaje.

“Todos cuando vamos al colegio la vemos y nos sorprende, es increíble como aún siendo una película de hace casi 100 años sigue teniendo ese aspecto lúgubre y la atmósfera que aún te transporta a un lugar lleno de terror pero también de misticismo y eso es justo lo que queríamos hacer con este personaje, era un poco contestarnos la pregunta ¿cómo luciría Nosferatu hoy día? ¿Qué estaría haciendo este ser inmortal en la actualidad?”, explicó.

Siendo Quinto un fanático del género del terror y de Stephen King, el actor neoyorquino también devoró el libro en el que se basa esta serie e incluso buscó pedir consejo del autor Joe Hill.

“Es maravilloso ver cómo la novela está escrita tan fantásticamente y que aún cuando Joe (Hill) es hijo de Stephen (King) ha querido labrar su propio camino y alejarse del apellido de su padre y cuando lo lees sabes que viene de una gran escuela pero tiene un estilo y una voz única”.

En esta nueva versión sobre el reconocido vampiro, Quinto interpreta a Charlie Manx, un personaje de 135 años de edad que se alimenta de las almas de los niños y luego deposita lo que queda de ellos en Christmasland, un retorcido pueblo navideño creado por su imaginación, donde todos los días es Navidad y la infelicidad es ilegal.

Manx verá su mundo amenazado cuando una joven (Cummings) descubre que ha adquirido una peligrosa habilidad.

“La serie rescata muy bien lo plasmado por Joe en su libro y se hizo un trabajo de una gran calidad”.