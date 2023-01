Reportan a Hawkeye, Jeremy Renner, en estado grave de salud tras un accidente

El actor estadounidense, Jeremy Renner se encuentra en una situación "crítica" pero estable, esto ocurrió despues de tener un accidente en su hogar en donde se encontraba quitando la nieve. De acuerdo a la información del medio Deadline, ha expresado que esta bajo atención médica.

Cabe resaltar que Renner es la estrella de las series The Mayor of Kingstown y Marvel's Hawkeye de Disney, así como de las películas Avengers y Capitán América, donde interpreta a su personaje Ojo de Halcón.

Renner obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actor en 2010 por The Hurt Locker, y obtuvo una nominación al Oscar como Actor de Reparto al año siguiente por The Town

Mayor of Kingstown comienza su segunda temporada el 15 de enero en Paramount+. La serie es creada por Taylor Sheridan y Hugh Dillon y producida por 101 Studios, Bosque Ranch Productions, MTV Entertainment Studios y Paramount Network para Par+

Con información de Deadline