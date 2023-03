Muere Irma Serrano, "La Tigresa"

La actriz Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa" falleció a los 89 años de edad, reporta la Asociación Nacional de Intérpretes.

Se consagró en la década de 1960 como una de las intérpretes más populares de música ranchera, por lo que fue conocida como "La Tigresa de la Canción", a la par desarrolló una carrera cinematográfica; participó en cintas como "Las amantes del señor de la noche", "Naná", "Lola la Trailera", "Noches de Cabaret", "Santo contra la Tigresa", "La Martina", entre otras.

En 1973 decidió comprar el Teatro Virginia Fábregas, el cual remodeló y le cambió el nombre a Teatro Fru Fru, donde comenzó a presentarse como actriz de teatro y productora de varias obras teatrales.

De 1994 al año 2000, incursionó en la política y formó parte del Senado de México.

En su cuenta de Twitter, la Asociación Nacional de Intérpretes informó:

"El sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano. Conocida como 'La Tigresa', fue una cantante, actriz y política mexicana de amplia trayectoria. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias".



@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano. Conocida como "La Tigresa", fue una cantante, actriz y política mexicana de amplia trayectoria. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/o5V5JvbJ1l — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) March 1, 2023



En 2009 fue arrestada por agentes policiales de la Ciudad de México después de presentarse en el programa de televisión "Hoy" en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por los delitos de robo y despojo, en una demanda presentada tres años atrás.

Fue trasladada a la Ciudad de México y la acusación fue hecha por una mujer llamada María de los Ángeles Gaytán Márquez por un presunto incumplimiento de contrato en el arrendamiento del teatro Fru Fru, por lo que tuvo que pagar una fianza de veinte mil pesos para ser liberada.

Sobre esta vivencia, Carman Salinas, quien comenzó su carrera haciendo imitaciones, una de ellas precisamente era Irma Serrano; recordó un polémico momento que vivió con "La Tigresa":

"Irma sacó del foro a su trompetista de un mariachi con palabras altisonantes, y como yo lo regresé para que me acompañara y le dije que todos éramos iguales, me acuerdo que Irma- llegó a mi camerino y me dijo: ‘¡cómo que todos somos iguales, yo aquí soy una estrella, tú no!’”. Sin embargo, Carmen no perdió oportunidad para contar que cuando Irma estuvo en prisión, fue ella quien habló con un abogado para que la ayudara a salir.

Aunque en los últim años estaba alejada de los medios, en su cuenta de Instagram se mantenía activa, ahí compartió varias fotografías de su larga trayectoria artística.

En diciembre de 2022 celebró sus 89 años agradeciendo la vida, y compartió una fotografía en la que luce sus características cejas y mirada atigrada.

"Hoy la vida me da la oportunidad de festejar y agradecer una vuelta más al sol, tanto que agradecer salud, familia y amor de los míos. Gracias por tanto", se lee.

En redes sociales, varios famosos están externando sus condolencias, entre ellos Poncho De Nigris, con quien tuvo un supuesto romance que fue tan polémico como el que se dijo tuvo con el político Patricio "Pato" Zambrano, pues en ambos casos ellos eran varios años menores que la actriz.

"QEPD Doña Irma Serrano. Una fregna de sus tiempos, vuela alto, dos días antes de mi cumple. A recordarla con un tequila como le gustaba. Amor y paz a todos, pronto nos encontraremos en algún otro lado", escribió en sus redes, donde compartió una foto con amante de las antigüedades.

La periodista Shanik Berman también se despidió de Irma Serrano con un mensaje en el que asegura, la cantante fue robada.

"Acaba de fallecer Irma Serrano, la Tigresa, a quien, artistas le robaron todo su patrimonio aprovechando su soledad y su enfermedad. QEPD y que su familia que la cuidó hasta el final no sepa más de penas".





"La Tigresa", también espiada en los años 70

Las polémicas obras de teatro que montaba —en las que se hacia clara alusión a personajes políticos de la epoca, como el expresidente Gustavo Díaz Ordaz—, los ataques que sufrió por militantes del Partido Acción Nacional (PAN) —por presuntamente promover “la pornografía y el vicio”— y los libros que escribió son algunos de los aspectos que la Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecesora del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia [CNI]), espió y siguió de cerca a la actriz, cantante y posteriormente senadora de la República, Irma Serrano, "La Tigresa".

En el expediente que el Archivo General de la Nación (AGN) acaba de desclasificar y al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL se indica que a mediados de la década de los 70 la agencia de inteligencia al servicio del gobierno de Luis Echeverría Álvarez inició el espionaje sobre "La Tigresa", en el que se detalla su participación dentro del grupo disidente en la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

En el primer reporte, fechado el 12 de agosto de 1975, se indica que un par de elementos de la DFS se presentaron en el teatro Fru-Fru, propiedad de la actriz, en el que Irma Serrano montaba la obra "La dama de las camelias", de Alejandro Dumas, donde hay un personaje llamado Don Gus, en clara referencia a Gustavo Díaz Ordaz.

*Con información de Pedro Villa y Caña/EL UNIVERSAL.

