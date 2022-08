Reportan en estado de coma a Denise Dowse, actriz de "Beverly Hills, 90210"

La actriz Denise Dowse, conocida por su personaje de Yvonne Teasley en la famosa serie "Beverly Hills, 90210", se encuentra peleando por su vida. Así lo comunicó su hermana, Tracey Dowse, en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, en donde además contó lo sucedido con la intérprete. “Está actualmente en coma en el hospital debido a una forma virulenta de meningitis”, informó

“Como todos ustedes han visto, mis publicaciones han sido positivas e inspiradoras. Estoy tratando de mantenerme positiva para apoyar a quienes me necesitan, soy una persona muy reservada así que esto es muy difícil para mí”, continuó Dowse en su texto. “Estoy pidiendo apoyo y plegarias para mi hermana, mi único familiar cercano (...) los médicos no saben cuándo va a salir de este estado de coma que no fue inducido”, compartió.

“Ella es una actriz y directora vibrante que debería tener muchos años más en su vida. Pensamientos, plegarias y apoyo se aprecian en este momento”, remarcó Tracey.

Lee también: Pablo Montero toma terapia para combatir su impulsividad: agredió a reportera y le destruyó su equipo

La carrera de Dowse comenzó en 1989 en la serie "Almost There", continuó con una participación en "Alf" y desde entonces no se detuvo. Además del personaje de Yvonne en "Beverly Hills, 90210", fue parte del drama "The Guardian", y recientemente se la pudo ver en la comedia "Insecure" y en el drama médico "New Amsterdam".

Tragedias en el elenco de "Beverly Hills, 90210"

La triste noticia sobre la salud de Dowse se suma a varios golpes que sufrió el elenco de la serie de Darren Star. Luego de la repentina muerte de Luke Perry y del diagnóstico de cáncer de Shannen Doherty, fue la actriz Jennie Garth, quien compartió su padecimiento.

Garth decidió que era momento de romper el silencio y reveló que hace tres años que pelea contra la artrosis temprana, también conocida como osteoartritis.

En una entrevista con Insider, la actriz contó que hace tres años, cuando cumplió 47, comenzó a sentir que sus manos se volvían rígidas, además de experimentar fuertes dolores en sus rodillas cuando intentaba ponerse de pie. Cuando fue al médico y recibió el diagnóstico tras realizarse radiografías y una resonancia, Garth se mostró sorprendida. “Pensé que era demasiado joven para tener artritis porque cuando escuchás la palabra la asociás a gente de la tercera edad que no puede moverse, que no puede vivir de manera activa”, expresó.

Lee también: La actriz Anne Heche se encuentra en coma: 59 bomberos trabajaron para sacarla de los escombros

rad