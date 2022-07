Renata Notni rompe tabús del matrimonio

A Renata Notni sus seguidores le insisten sobre casarse con Diego Boneta, con quien tiene más de un año de relación. Pero ella ha dejado claro que no es su intención no porque le tema al matrimonio, sino porque por ahora no es su elección.

Algo similar le sucede a su personaje de Lucy en Qué culpa tiene el karma, quien a un paso del altar decide no seguir adelante. La actriz de 27 años considera esto un buen ejercicio para romper los tabús alrededor de la idea del matrimonio.

“Hay veces que ponemos expectativas muy altas en ciertos momentos de nuestra vida; como mujer cuando nos den el anillo o cuando nos casemos. Decimos: ‘el día que me case ya me realicé’ y a veces no es lo que nos contaron, lo que vimos en las películas desde chiquitas y probablemente el momento que te va a hacer feliz va a llegar después”, dice Notni.

La cinta retrata la relación entre Lucy y su hermana Sara (Aislinn Derbez), quien revive un trauma del pasado cuando Lucy presenta a su novio Aarón (Gil Cerezo) ante su familia.

RENATA NOTNI

Actriz

“A veces ponemos expectativas muy altas en momentos de nuestra vida; como mujer cuando nos den el anillo”

Para Aislinn (hermana de Vadhir, José Eduardo, Aitana y Michelle), reflejar los sinsabores que hay entre hermanos es uno de los aciertos de la historia.

“Tengo una hermana y es mi mejor amiga, pero también hemos pasado por momentos difíciles y me pareció lindo que esta película no nada más se enfoque en la parte romántica, sino que hable de cómo se sana la relación entre hermanas y cómo hay esta competencia, celos envidias, corajes, rencores, pero eso al final se puede cambiar”.

En su debut como actor, Gil Cerezo, integrante de la banda de rock Kinky, destaca la naturalidad que imprimieron a cada personaje para hacerlos empatizar con el público.

La película que fue dirigida por Elisa Miller, se estrena el próximo 3 de agosto a través de la plataforma Netflix.