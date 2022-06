¿Recuerdas a la Miss Universo que aconsejó a Betty, la fea? Así luce Cecilia Bolocco, 21 años después

A 21 años de su estreno, “Betty, la fea” sigue posicionándose como una de las telenovelas más consumidas por el público mundialmente, pues en el 2020, Netflix la sumo dentro de de sus contenidos. ¿El secreto? Nadie lo sabe, lo que sí sabemos es que a lo largo de la trama, aparecen distintas personalidades que se solidarizan con Betty y la aconsejan para que no permita más abusos ni engaños, una de ellas es la modelo Cecilia Bolocco, aparición en la que se interpreta a sí misma, ¿sabes qué pasó con ella? Aquí te lo decimos.



Aparición de Bolocco en "Betty, la fea", en 2001. Foto: Especial

La participación de Bolocco –modelo y presentadora de televisión chilena-, ocurre en la etapa final de la telenovela, cuando Beatriz ya está enterada del engaño de Don Armando, su jefe y el hombre del que vive enamorada. Aunque Betty no es específica, se desahoga y le expresa la forma en que la hacen sentir las personas que la lastiman y se burlan de ella. Es así que Bolocco también se sincera y le comparte que ella también ha sido víctima de personas dañinas.

“El dolor no tiene rostro, no discrimina. Yo también he llorado como usted, me destrozaron el alma“, le expresa, cuando Betty se niega a creer que una modelo, ganadora de Miss Universo, pueda sufrir por amor.

Pero Betty insiste, impulsada por el dolor de la desilusión que estaba atravesando: “Usted es una mujer bella y exitosa. A mí no me pasa eso. De mí se burlan, a mí me rechazan. A mí me utilizan”, reprocha.

Sin embargo, Bolocco no se molesta con Beatriz, sino que trata de comprenderla, llegando a la conclusión que, en realidad, ambas se parecen mucho, pues buscan ser amadas por lo que son en su interior, no por su apariencia. Esta charla es enriquecedora para Betty, quien luego de calmarse agradece a la modelo por haberse tomado el tiempo para compartir su experiencia personal, abriéndole el panorama de la experta en finanzas.

¿Qué ha sido de Cecilia Bolocco en la vida real?



Bolocc en 2021. Foto: Instagram

En la actualidad, la Miss Universo –ganadora del certamen de 1987- tiene 57 años, se dedica primordialmente al diseño de moda, siendo muy activa en sus redes sociales cuando se trata de hablar de las nuevas piezas en las que trabaja, como blazers, hechos de 100% lana, abrigos, carteras, relojes, cinturones, joyería y perfumería.



Triunfo de Bolocco en 1985. Foto: Instagram

Bolocco trabajara para la firma Falabella, una marca de ropa colombiana muy conocida y para la que ha lanzado diversas colecciones. Pero la moda no es a lo único que se dedica actualmente, pues acude a eventos altruistas, pues es directora de dos fundaciones, como ocurrió hace poco en la construcción de un instituto de cancerología en su natal Chile, momento en el que, como muchas pacientes, se sometió a una mamografía para difundir la importancia del checheo rutinario.

También forma parte de la iniciativa “Ollas Solidarias”, a través de la que la población chilena transporta víveres de primera necesidad a los damnificados en Ucrania, a consecuencia de la invasión rusa.

Además, el pasado 27 de mayo se cumplieron 35 años desde que recibió la corona de Miss Universo, por lo que se presentó en una plaza comercial de su ciudad para conmemorar el evento, donde fue acompaña por una multitud de seguidores.

La modelo tiene también un hijo de 18 años, Máximo Saúl Menem Bolocco, producto de su relación con Carlos Menem, expresidente argentino, con quien estuvo casada por 10 años, (de 2001 a 2011). Su hijo fue diagnosticado con cáncer en el sistema nervioso central, en 2018, con un panorama muy poco favorecedor, “me dijeron que le quedaban dos años de vida”, le dijo a La Nación, en una entrevista en 2021.



Cecilia y su hijo Máximo, en 2018. Foto: Instagram

Sin embargo, Bolocco siempre vio la enfermedad de su hijo con una mirada positiva, pues estaba muy consiente que dejarse derribar no la ayudaría a apoyar a su unigénito a salir adelante. “A pesar del dolor, las angustias y las grandes pruebas que llegan en la vida, uno tiene que encontrar un espacio para sonreír. Uno no puede enfrentarse a esas pruebas acabado, desolado…”, expresó y ahora Máximo ha superado la enfermedad, -y se dedica al periodismo- pero eso no ha impedido que la modelo siga velando por la salud de otros jóvenes con el mismo padecimiento.



Máximo, luego de su recupreación, en 2022. Foto: Instagram

