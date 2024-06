Reacción de Jorge Ortiz de Pinedo a los resultados de las votaciones

“Si ese es el resultado es lo que la mayoría quiere, y los que somos demócratas tenemos que aceptar los resultados”, es la primera impresión del actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, sobre el desenlace de esta jornada electoral que dio como ganadora a Claudia Sheinbaum Pardo, y que será la primera presidenta de México.

Para Ortiz de Pinedo lo complicado de esta etapa, es que los que no ganaron acepten los resultados que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer, porque en los últimos años se ha dado una gran polarización en la clase política y entre los ciudadanos, por lo que espera no haya agresiones.

“México es un país muy grande en todo sentido, y seguiremos luchando por salir adelante todos los que vivimos y trabajamos aquí, que tenemos la ilusión de seguir aquí, que nuestros hijos y nietos tengan una mejor vida. ¿Qué es lo que nos queda? Reconocer lo que pasa, entenderlo y ponernos todos a trabajar, para que funciones el país, porque tenemos un gran chance de poder abrir las fronteras, de poder atraer inversión extranjera y crear empleos”.

El actor espera que la candidata a la presidencia de la República, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum y su equipo, en verdad tenga un plan de verdad de cómo poner a trabajar el país, con justicia, honestidad y con seguridad.

“Para mi lo más parecido a la felicidad es la tranquilidad y ahorita no estamos tranquilos en el país, entonces si logra Claudia y su gente tranquilizar nuestra nación, creo que podemos avanzar muy bien. Si no se logra y sigue la violencia, el cobro de piso, las agresiones y los asesinatos, eso va menguar mucho la confianza y las ganas de salir adelante… tengo 76 años viviendo aquí y no sé cómo hemos salido de tanta bronca, corrupción y abuso, pero salimos porque los mexicanos tenemos mucha fortaleza y a ver cómo nos va”.

Haciendo un acto de reflexión Ortiz de Pinedo pide que el nuevo gobierno ponga especial atención en la cultura, la cual debe tener un lugar preponderante, la salud, la educación y la vivienda, pero sobre todo la justicia y la paz del país.

Para el artista es complicado saber hacia dónde va el país con este resultado, porque los partidos en el poder (Morena, Partido Verde y PT) se inclina más a la izquierda, pero para él camino también tiene que ir a la derecha, pero lo más importante es que se cuente con un plan de trabajo factible en materia de economía, salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera.

“Lo que más me preocupa es escuchar agresiones sobre los que no ganaron, llamarlos enemigos en lugar de compatriotas que opinan diferente, el chiste es cómo le vamos a hacer para que podamos seguir conviviendo todos. ¿Para qué hemos escogido a los mandatarios? Para que hagan lo que nos han prometido que van a hacer, que cumplan su palabra y nos vaya bien a todos…. que tratemos de salir adelante juntos, porque no se puede hacer separados, ignorando a un tercio del país”.

