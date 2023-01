RBD vence a Bad Bunny, Grupo Firme y Daddy Yankee al agotar los boletos para su gira en un sólo día

La euforia por el regreso de RBD ha escalado a niveles inimaginables, mismos que han llevado a la banda a romper un nuevo récord en su carrera al agotar, en menos de un día, los boletos para los más de 30 conciertos que darán en varias ciudades de México, Brasil y Estados Unidos.

El Soy Rebelde Tour dará inicio hasta el próximo mes de agosto, sin embargo, desde el pasado 27 de enero, las entradas fueron puestas a la venta. Lo que nadie esperaba, ni los fans ni los propios artistas, es el éxito que tendrían, pues en casi 24 horas, la gira completa se convirtió en un rotundo sold out.

A través de redes sociales, Anahí, Dulce, Maite, Christian y Christopher han expresado su emoción y sobre todo el agradecimiento que han recibido por parte de sus fans, quienes han tenido que esperar durante casi 15 años para verlos reunidos en un escenario.

¡No podemos de la emoción! Se agrega nueva fecha del @soyrebeldetour en CDMX el 30 de noviembre. Preventa @citibanamex hoy 26 de enero ¿Están listos? https://t.co/0XCiHUNdVj pic.twitter.com/cCyyU9rVBN — RBD Oficial (@RBD_oficial) January 26, 2023

¿Cómo se asimila esto después de 15 años? ¿Sold out en 24 horas? Infinitas gracias por llevarnos en su corazón todos estos años ¡Los amamos! Gracias a Dios y a todos ustedes por darnos este regalo hermoso que no esperábamos”, escribió Dulce Maria; mientras Christian aseguró que esto era algo que no veía ni siquiera en sus más grandes sueños.

Y es que la banda se ha impuesto a grandes exponentes de la música actual, como Bad Bunny, Daddy Yankee o Grupo Firme, que si bien lograron agotar las entradas a cada uno de los shows que ofrecieron en el 2022, no lo hicieron el tiempo que la banda de pop.

Mientras esperamos el regreso de los "rebeldes" y debido a la alta demanda por parte de sus fans, poco a poco han ido anunciando nuevas fechas. Hasta ahora se han confirmado ya 40 conciertos, pero se espera que en los próximos días todavía se abran algunos más.



