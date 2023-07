Raymix pide regular corridos tumbados en espacios públicos

El intérprete de electrocumbia, Raymix, actualmente se encuentra de gira en Los Ángeles. Sin embargo, desde allí, recibió la noticia de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó su nombre en la conferencia mañanera.

No sólo eso, el mandatario se tomó el tiempo de escuchar por completo su exitoso tema “Oye mujer”, el cual consideró una alternativa atractiva frente a los corridos tumbados, género que ha calificado de violento.

“La importancia de esta mención no es tanto por el lado musical, sino el llamado de atención a la sociedad. Estamos bombardeados por mucha música que lamentablemente el contenido es dañino porque es contenido demasiado explícito, sobre todo para los jóvenes”, explicó el originario del Estado de México en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Me alegré mucho porque yo soy de esos artistas que cree que la música es un medio de difusión pero para algo que sirva, para bien, no para mal, porque para mal es bien fácil”, añadió.

Comentó que, si bien cada artista tiene la libertad de contar las historias que desee, sería adecuado regular los espacios en los que se reproducen las canciones de los corridos tumbados y que transmiten mensajes violentos.

“Hace falta alguna especie de regulación porque no toda la música es apta para todos los momentos y todos los espacios, tú cuando vas a un restaurante no creo que te pongan en una pantalla un canal de pornografía, si eso tiene cierta regulación, por qué no pensar que la música también promueve lo malo”, reflexionó.

La solución más inmediata, sostuvo, es evitar glorificar las realidades crudas a través de las canciones, y los mensajes del Presidente, según él, contribuyen a cuestionar eso: “No está mal hablar de las cosas que suceden, lo que está mal es enaltecer la violencia”, puntualizó.