Tras varias semanas de ausencia en el programa “Hoy”, esta mañana Raúl Araiza reapareció en el matutino, donde se sinceró sobre su estado de salud y las razones que lo llevaron a mantenerse lejos de las cámaras y el ojo público.



En la sección donde participa el autor y conferencista César Lozano, Araiza confirmó que tuvo una recaída en sus problemas de adicciones y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, decidió tomarse un tiempo para pedir ayuda.

“Es cuando quieres dejar de sufrir, el sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos”, compartió el llamado ‘Negro’ Araiza.

El también actor atribuyó la difícil situación a una incapacidad por poder manejar sus sentimientos y a diferentes problemas emocionales que desarrolló desde su niñes por la falta de una figura paterna:

“El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar? Es ausencia, es abandono, abandono de padre, y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él”, confesó entre lágrimas.



Foto: YouTube

Reconoció que el efecto que el alcohol tenía en su organismo lo llevaron a consumir cada vez más, hasta que tocó fondo: “Yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije ‘De aquí soy’ y me dio expresión, me dio ser extrovertido, me dio bailar, jugar, se volvió mi mejor amigo” expresó.

Pero sus compañeros en el foro no lo dejaron solo y demostraron en cada momento su apoyo al que ha sido un miembro importante del elenco durante ocho años.

“Negrito, sabes el amor que te tenemos, hemos estado acompañándote en la vida, hemos sido compañeros de vida, estamos muy orgullosos de ti. Cada vez que has tomado una decisión, no es como de ‘¡ay, otra vez!’, las veces que sea necesario vamos a estar contigo siempre y estamos muy orgullosos de ti”, inició Andrea Legarreta.

“Y qué lindo ver que hay personas, saber que, en este momento, ver tu testimonio, les está cambiando la vida. Siéntete orgulloso, siéntete amado, y tienes que saber y estar seguro de que nunca vas a estar solo”, sentenció la compañera de Araiza.

