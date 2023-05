Rafaela Castro: 3 fotos de la hija de Cristian Castro donde demuestra que quiere ser modelo

Rafaela Castro se convierte poco a poco en una conocida influencer pese a su corta edad. La nieta de Verónica Castro tiene una cuenta de Instagram que es administrada por su madre en la que suele posar con coquetos outfits, varios de ellos son aportados por marcas que quieren que ella sea la modelo.

La niña es fruto de la relación entre Cristian Castro y Paola Eraso. La relación entre ellos no pasa por su mejor momento y eso hace que el cantante no vea con frecuencia a su hija. En algún momento la propia Verónica Castro contó a los medios que extrañaba mucho a su nieta y que quería verla.

Rafaela Castro. Fuente: Instagram @rafaelacastroficial

Su sueño se hizo realidad porque hace semanas, Rafaela Castro llegó hasta Acapulco para visitar a su famosa abuela y los videos del reencuentro enternecieron a sus fanáticos. Compartieron tiempo juntas y ambas compartieron en sus redes sociales imágenes de esos momentos vividos. No se sabe cuánto volverán a ver ni por qué Cristian Castro no fue parte de ninguna de las actividades que hicieron, o si estuvo, no posó en las fotografías.

Muchos se preguntan si la pequeña Rafaela Castro seguirá la carrera artística de su padre o su abuela. La famosa actriz y conductora está retirada de la televisión y recluída en su mansión en Acapulco. Su padre sigue vinculado a la música y ahora se radica en Uruguay. Por algunas imágenes que se filtraron sobre su casa, se observa que en el cuarto de ella hay instrumentos musicales y un micrófono, por lo que la música parece que es algo que le gusta.

Rafaela Castro. Fuente: Instagram @rafaelacastroficial

Sin embargo, se la ve tan sonriente a la hija de Cristian Castro cada vez que modela atuendos que todo indica que el modelaje es lo suyo. Se la visto luciendo vestidos, abrigos y demás prendas. Además también suele aparecer con un leve maquillaje que resalta sus rasgos. Estas actividades hace que su cuenta de Instagram se acerque a los cien mil seguidores.