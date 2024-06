Quieren replicar fama de Wendy

El conductor y modelo argentino Agustín Fernández es uno de los futuros habitantes de La casa de los famosos: México, proyecto que espera tenga el mismo efecto en su carrera como en la de Wendy Guevara, que hoy es una de las figuras más queridas del público.

“A Wendy y Nicola Porcella les cambió completamente la vida este reality, veo lo que están logrando y eso para mí es un sueño; por eso, si logro un cuarto de lo que ellos están haciendo, me doy por bien servido”, explica Fernández.

A pesar de que Agustín es amigo de Wendy y Nicola, quienes formaron parte de la primera Casa de los famosos, asegura que sería complicado que la influencer le dé recomendaciones para que él también triunfe, porque lo que enfrentará será distinto, ya que los participantes son nuevos.

“No sé si haya una fórmula mágica para ganar esto, pero yo creo que es una aventura distinta y no sé con qué me voy a encontrar allá adentro”, apunta.

Los realities no son ajenos al argentino, ya que ha formado parte de Enamorándonos, Guerreros, Reto 4 elementos, Quiero cantar y Las estrellas bailan en Hoy, pero acomenta que está ante algo aún no explorado, por lo que no tiene ventaja pese a su experiencia.

“Es el encierro, una convivencia 24/7, no tendremos contacto con el mundo, también es un reto personal porque no sé cómo voy a reaccionar, porque nunca estuve en una situación así, no sé qué voy a experimentar, por eso estoy tratando de llegar con la cabeza tranquila al 21 de julio, que es cuando arranca esta aventura”.

Sobre los compañeros que ya han sido revelados, como Arath de la Torre, Briggitte Bozzo y Shanik Berman, Agustín explica que ha convivido con ellos poco en diversos momentos, pero quien es desconocido para él es Mario Bezares, por lo cual vio toda la serie ¿Quién lo mató? para tener al menos una referencia del actor.

Agustín está consciente de que al entrar a este reality su vida privada estará expuesta pero, dice, es una buena oportunidad para que la gente lo conozca como es.

