No son k-pop: ¿Quiénes son MIRROR, la boy-band a la que le cayó la pantalla gigante?

Este jueves, el nombre de la banda MIRROR se volvió popular en redes sociales debido a un trágico accidente durante una de sus presentaciones.

Minutos después de dar inicio a su cuarto concierto consecutivo en el Hong Kong Coliseum, una de las pantallas gigantes que se encontraba arriba del escenario se desprendió y cayó sobre uno de los bailarines.

Las imágenes de lo sucedido han impactado a usuarios de redes sociales y han generado comentarios de apoyo hacia los integrantes del grupo y las personas que resultaron lesionadas, aunque también han habido quienes aprovecharon el incidente para generar "memes" al respecto y hasta opinar en contra de los grupos asiáticos de pop en general.

Además se ha suscitado un debate debido a que la mayoría cataloga a MIRROR entre las bandas del género K-Pop... cuando no lo son.



¿Quién es MIRROR y por qué dicen que no es K-pop?

MIRROR fue formada en 2018 a través del reality show de talentos “Good Night Show–King Maker” de ViuTV, un canal de televisión de Hong Kong.

Está conformada por 12 miembros: Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau, Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To y Tiger Yau, quienes debutaron con el sencillo “In a Second”.

De acuerdo con Lokman, líder del grupo, el nombre Mirror de debe a que “los miembros se miran en el espejo todas las mañanas y se ven a sí mismos; cuando hay múltiples espejos, pueden reflejar infinitas imágenes; de manera similar, con un potencial infinito, la combinación de estos miembros únicos permitiría posibilidades infinitas”.

Tuvieron su primer concierto en vivo el 21 de diciembre de 2018 en el Kowloonbay Internactional Trade & Exhibition Center Star Hall donde agotaron todas las entradas.

En 2021, el grupo lanzó su álbum debut “One and All” que contiene seis sencillos grupales y quince canciones solitas lanzadas en 2020.



Su sencillo grupal “Warrior” se ha convertido en un símbolo del grupo desde su lanzamiento en marzo de 2021.

Los miembros de MIRROR también han participado en series, programas de televisión y hasta películas.

El primer reality show basado en ellos se llamó “Mirror Go” y se emitió desde diciembre de 2018. La intención era brindar a los miembros oportunidades para superar desafíos, vivir bajo el mismo techo y vincularse entre sí como grupo. La segunda temporada “Mirror Go 2” fue lanzada en mayo de 2019. También han participado en programas de concursos.

Entre las series dramáticas en las que han participado se encuentran “Retire to Queen” y “We are the Littles”, en este último todos los miembros participaron, siete de ellos como parte del elenco principal.

Desde su debut, el grupo ha recibido números elogios y premios, además es considerado como uno de los motores del renovado interés por el género Cantopop, que había ido decayendo desde la década del 2000.

¿Qué es el Cantopop?

En redes sociales, la mayoría relaciona a MIROR con el K-pop por tratarse de un grupo de jovenes asiaticos, sin embargo, eso es un error.

Debido a su origen, la música de MIRROR en realidad pertenece al género Cantopop que es un subgénero de la música popular china (C-pop) misma que engloba a artistas y grupos procedentes de China, Taiwán y Hong Kong.

El Cantopop o música popular cantonesa tiene influencias de la música china y además de una variedad de estilos internacionales como la música pop occidental, la música electrónica, el rock, jazz, entre otras.

Debido a que se canta en cantonés, la mayoría de sus fans pertenecen a países del sudeste asiático aunque en Hong Kong es donde se encuentran su base más significativa de fanáticos.

