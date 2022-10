En la temporada anterior Adrián Uribe fue el conductor del reality “¿Quién es la máscara?” y ahora en la edición 2022 se aventuró a participar dentro de uno de los personajes, que terminó siendo eliminado en el programa pasado.

Con el personaje de “Rey Egipcio” el comediante participó en este programa de Televisa; Carlos Rivera fue el único investigador que le atinó que era él, detrás de este cocodrilo, monarca del Nilo.

Omar Chaparro le reclamó a su amigo de que no le dijo que iba a ser parte de este show, por lo que Uribe le respondió “¿por qué te voy a decir? Dije, el único que me puede reconocer es Carlos Rivera y sí me reconoció”.

Una de las pistas es que se había ido y regresado de algún lado y ya en el escenario explicó que se refería a lo que le pasó hace cuatro años que casi se moría en un hospital. “Gracias a Dios estoy aquí vivo”.

Para cantar Adrián hizo su voz lo más agudo que podía “de repente se me salían los gallos y la volvía a repetir, porque no es mi tono para hacerlo diferente porque por mí hubiera cantado la de ‘Mátalas’, pero me hubieran reconocido”, señaló quien interpreteó el tema de “Vente pa´ca”, de Ricky Martin.

“Me dio gusto que Juanpa dijera que era un chavo”, dijo el conductor del late night show “De noche pero sin sueño”. Zurita le repondió que tenía un movimiento de pelvis extraordinario a lo que el eliminado comentó que es uno de sus puntos fuertes.

Otra pista fue cuando el “Rey Epipcio” le quitaba la máscara a un guarura, haciendo alusión a su participación como conductor de “¿Quién es la máscara?”, el año pasado.

En el video de pistas decía que él era bueno para las mordidas, refiriéndose al personaje de policía de “Poncho Aurelio” y otra pista fue una nariz de payaso, recordando que Uribe llegó a ser payaso.

Pee Wee es Cornelio

El segundo eliminado fue el cantante Pee Wee, quien estuvo detrás de “Cornelio”, un elote sonriente que cantó la canción “El taxi”.

En las pistas dio algunos detalles desde cuando empezó a cantar a los 13 años cuando sus tíos lo trataban de convencer para cantar en las bodas y hasta en su época del grupo Kumbia Kings.

“Nos engañaste a todos”, expresaron los investigadores, mientras que el expulsado dijo que no pasaba nada porque él buscaba divertirse.

“Lo importante es divertirse, si uno se divierte el público se divierte el doble”, mencionó Pee Wee, quien en una de las pistas se mostró el número 88 refiriéndose al jugador Michael Irvin, su jugador favorito de los vaqueros de Dallas y una peluca rubia fue porque en una ocasión Paulina Rubio lo seleccionó para participar en una presentación.



