¿Quién es Benny Blanco, el nuevo novio de Selena Gomez?

Todo parece indicar que Selena Gomez ha decidido darle una nueva oportunidad al amor y, desde hace algunos meses, su corazón ya está ocupado.

Ha sido la propia cantante quien, a través de las redes sociales, confirmó su relación con el cantautor Benny Blanco, esto luego de que una cuenta destapara que llevaban saliendo algún tiempo y se refiriera al romance como "una burla".

Lo que los fans no esperaban, y mucho menos el sitio, es que Gomez respondería a esta publicación de manera tajante y para dejar en claro que, esta vez, no permitirá que nadie se meta en su vida privada: "él es absolutamente todo en mi corazón", escribió en uno de los comentarios.





Selena también expresó que Blanco es lo mejor que le ha pasado y a su lado ha encontrado la felicidad, por lo que exhortó a sus fans a respetar esta etapa de su vida y compartir su felicidad, en lugar de criticarla: "Si no puedes aceptar mi felicidad, entonces no estés en mi vida en absoluto”, agregó.

Pero, ¿quién es Benny Blanco? y ¿cómo fue que conquistó a Selena?. La pareja lleva conociéndose desde hace tiempo; en 2018 trabajaron juntos en la canción "I Can't Get Enough", donde Gomez compartió créditos con J Balvin y Cardi B.

Benjamin Joseph Levin, nombre real de Blanco, es un conocido música, cantautor y productor musical estadounidense.

A sus 35 años cuenta con una carrera sólida dentro de la industria, pues ha trabajado al lado de grandes estrellas como Dr. Luke, Katy Perry, BTS, Snoop Gogg y Britney Spears.

Comenzó a cobrar relevancia en 2007 tras colaborar con la banda Spank Rock, sin embargo, el mismo ha señalado como su primer gran éxito el tema "Circus" de la llamada "Princesa del pop".





Tras la ola de comentarios que recibió, la también actriz publicó esta foto en sus historias de Instagram. Foto: Instagram





Fans de Selena se oponen a su nuevo romance

Aunque Selena ha asegurado que se encuentra en su mejor momento, junto a Blanco, muchos de sus fans se han mostrado en desacuerdo con esta relación, no sólo porque consideran que el productor no es tan atractivo como otras de las parejas que ha tenido Gomez; sino porque recuerdan que, no hace mucho tiempo, este habló muy mal de quien ahora es su novia.

En 2020, Benny hizo fuertes declaraciones en contra de la intérprete de "Rare", tachándola de oportunista y desesperada por la fama, esto tras lanzar su propia línea de maquillaje: "Selena Gomez es una desesperada, lanzó una linea de maquillaje, un programa de cocina y más canciones sólo para adquirir más fama", dijo a los medios.

Por si fuera poco la comparó con Justin Bieber, exnovio de Gomez, y hasta le sugirió seguir su ejemplo: "debería aprender de su ex novio Justin Bieber, ya que el no ha hecho todo lo contrario sólo para tener más fama".

Tras revivir estas palabras, los seguidores de la famosa se han dicho decepcionados de ella y hasta preocupados, pues creen que su relación no terminará de la mejor manera: "¿No fue él quien hablo mal de ella?", "Selena... ese tipo habló mal de ti, por supuesto que no queremos eso para ti", "Decía mi abue: del odio al amor hay solo un paso", son algunos comentarios que se pueden leer.





