Queta Lavat: de estrella de la Época de Oro del cine mexicano, a tiktoker

Más de 100 producciones cinematográficas son las que se encuentran en la trayectoria de la primera actriz mexicana Queta Lavat quien falleció hoy a los 95 años, realizó telenovelas, una obra de teatro y tuvo participación en doblaje de voz.

Entre las películas más destacadas que hizo en la Época de Oro del cine mexicano se encuentran “Dos tipos de cuidado”, “¡Acá las tortas!”, “Carita de cielo”, “Al caer la tarde”, entre muchas más.

En el teatro hizo en el 2017 “Conversaciones con mamá”, mientras que en televisión hizo melodramas como “Rebelde”, Corazón salvaje”, “La intrusa”, “Atrévete a olvidarme”, “La fuerza del destino”, programas unitarios como “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, por mencionar algunos.

También tuvo segmentos de cocina tanto en la revista matutina “Hoy”, como en el noticiero “Expreso de la mañana”; en el doblaje le prestó su voz a producciones de ánime como “Heidi”, filmes, series de televisión, series animadas como “Mafalda” y hasta especiales de TV como “Star wars holiday special”.

Sin embargo desde el 2021 empezó a consolidar una nueva arista a su carrera, ahora como influencer en las distintas redes sociales, algo que disfrutaba hacer al compartir sus recetas de cocinas en espacios como TikTok.

Queta Lavat, éxito y gracia en TikTok

En esta plataforma digital, Enriqueta Margarita Lavat Bayona, su nombre completo, cuenta hasta el momento con más de 721.1 mil seguidores en donde ha obtenido más de 4.4 millones de me gusta a lo largo de sus videos publicados.

“Yo no soy chef, ni he estudiado solamente practiqué tantísimos años y todo el mundo me dice ‘ay qué rico, qué sabroso’, así que todos mis consejos se los voy a pasar”, señaló Queta en su primer Tiktok previo a enseñar cómo preparaba el jitomate sazonado.

Cómo cocer el pollo rápido y sencillo, nopales en su jugo, salsa verde, cómo guisar frijoles, mayonesa, fideo seco, chipotles, arroz, pastel de carne, botana rápida con surimi, natilla, pasta, sopa, mole verde, calabacitas, sopa de brócoli, jericallas, son algunas de las recetas que enseñó la actriz capitalina.

Pero además de contenido gastronómico dedicaba clips para dar consejos a sus fans sobre temas de la vida diaria, belleza, hablar sobre anécdotas sobre su vida y de su trabajo.

“Esta película como ustedes pueden ver es de los años 50 con el maravilloso Jorge Negrete, Andrés Soler, Julio Villarreal y una servidora, me divertí mucho, la pasé muy bien tuve un papel muy lindo y quise muchísimo al señor Negrete”, “el consejito de hoy es: nadie va a ser responsable de tu felicidad más que tú”, expresó Lavat sonriendo en algunos de sus videos.

