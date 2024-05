Queen sigue vigente, aun sin homenajes

Desde hace 13 años el cantante canadiense Marc Martel comenzó a interpretar las canciones de Queen, luego de darse cuenta que su voz y características físicas eran similares a las de Freddie Mercury.

Hoy siente que el show que construyó en homenaje a la banda, One vision of Queen, es una oportunidad para aumentar el legado del grupo.

“Veo a público de todas las edades en el concierto, el que creció con Queen, el que es más grande que yo, que lleva a su familia, pero más importante, veo niños emocionados”, cuenta Marc.

Queen es una de las bandas más importantes del rock, que logró triunfar entre 1970 a 1990 dentro y fuera del Reino Unido.

Incluso en la actualidad la banda cuenta con 52 millones de escuchas mensuales en la plataforma Spotify, aun cuando el grupo se detuvo formalmente en 1991 debido a la muerte de su vocalista Freddie Mercury.

“Siempre ha sido una gran responsabilidad hacer un homenaje a alguien que tuvo tanta influencia en el mundo de la música y fuera de ella, me preparo siempre musicalmente, y también desde el punto de vista actoral e incluso físico para hacer que el show sea lo más similar posible a lo que sería, si la banda estuviera activa, analizo los movimientos de Freddie, y los músicos que me acompañan saben bien lo que hacen con la música”, asegura Martel.

Aunque siente que con el show puede hacer que la música de Queen penetre en nuevas generaciones, Marc Martel considera que el legado de Queen no necesita de ningún homenaje, pues ha trascendido por sí misma.

“Los arreglos, la capacidad para transmitir de una forma única, genuina y espontánea, siendo fieles a sí mismos, sobre todo al carácter de Freddie Mercury en el escenario es lo que mantiene vigente a esta banda, y que hacen que gente como yo, dediquemos nuestra vida a transmitir su legado”, apunta Martel.

One vision of Queen ha visitado México en distintas ocasiones, la última de ellas en 2023, cuando se presentó en el Auditorio Nacional, mismo recinto a donde regresa hoy con un show que incluirá los más grandes éxitos de Queen como “We will rock you”, “Bohemian rhapsody” y “We are the champions”.

“Procuramos tener un repertorio extenso con todas las canciones icónicas del grupo, en esta ocasión sólo hemos decidido añadir ‘Seaside Rendevous’ que pertenece al mismo álbum de Bohemian rhapsody, lanzado en 1975, para seguir ampliando el repertorio y sea algo diferente cada vez, ya que sabemos que hay público que repite el show ahora que regresamos”, apunta Martel.