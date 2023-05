Queen Charlotte: este fue el debut actoral de Corey Mylchreest, el joven rey George III en Netflix y seguro no lo notaste

Netflix volvió a irrumpir en la industria de las series de época con Queen Charlotte, el spin-off de una de las historias que más fanáticos tiene: The Bridgerton. La historia de la reina Carlota es la que se cuenta en la saga que ya está disponible, mientras los seguidores de la familia esperan por la tercera temporada.

Hay que decir que esta serie que se centra en el personaje de la reina pero la aparición de Corey Mylchreest ha conquistado al público por su interpretación como el rey Jorge. El joven actor tiene sólo 25 años y se graduó en interpretación por la Royal Academy of Dramatic Art hace tres años.

Corey Mylchreest. Fuente: Instagram @coreymylchreest

Lo cierto es que el joven actor de la precuela de Netflix tuvo contactos anteriores a este con el gigante de streaming. Fue en 2020 con, literalmente, dos líneas en ‘Sandman’- ‘‘Las mejores dos líneas pronunciadas en pantalla’, palabra de mi madre’’, expresó el actor con emoción. Aunque su carrera tiene más personajes en obras de teatro y un corto.

Una recorrida por la cuenta de Instagram de Corey Mylchreest encuentra foco en el personaje del rey Jorge en lo que respecta a su trabajo. Ya acumula casi medio millón de seguidores y seguramente irá en aumento cuando despegue su carrera en el mundo audiovisual. El propio actor contó que la forma en la que adquirió el papel de una manera bastante tradicional.

Según contó el joven actor para Netflix, hizo una audición. “Por aquel entonces la serie era todo un misterio, y para la primera ronda del casting utilizaron una escena de la primera temporada de ‘Los Bridgerton’ —¿os imagináis a Corey como el duque?—. Después enviaron dos escenas del primer episodio de ‘La reina Carlota’, cuando Jorge y Carlota se ven por primera vez antes de su boda”, recordó. “Me grabé a mí mismo, y luego me llamaron. Yo apenas sabía nada sobre el proyecto en sí, pero lo que más me emocionó, sobre todo en aquella primera escena, fue que me divertí un montón, y que Jorge era un personaje muy ingenioso. Eso me atrajo inmediatamente’’, comentó Corey Mylchreest.