¡Que viva México! y la arriesgada apuesta de Luis Estrada

Sacar en cines a “¡Que viva México!”, su más reciente película, le costó a Luis Estrada quedarse en números rojos económicos.



En marzo pasado la cinta, una crítica a la sociedad mexicana, arribó a la pantalla grande tras desechar lanzamiento inicial en Netflix meses antes.



De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), el largometraje protagonizado por Damián Alcázar superó el millón de asistentes a cines.



“Estamos en un punto de quiebre, en una encrucijada: “¡Que viva México!” fue probablemente el último conejillo de indias de un modelo cinematográfico por el que aposté demasiado.



“El cine se ve mejor en el cine y creo está nuestra manos eso. Todos mis ahorros y dinero que no tenía lo puse en riesgo para que se estrenara en cine y lo perdi todo, pero recuperé la dignidad como pelicula y en lo personal, ojalá no perdamos la fe en el cine mexicano”, dijo Estrada.



La declaración la dio al ser homenajeado en la 19 entrega de los Premios de la Cámara, que galardona a lo mejor del cine nacional.



Estrada y su filme estaba contemplado en cuatro categorías incluyendo Película y Dirección, pero no fue elegido por los votos.



“Estamos reunidos todos los responsables y también culpables por lo que pasa al cine mexicano”, abrió su mensaje de recepción del premio, aclarando que por esta ocasión no hablaría mal de la Secretaría de Cultura, el Imcine y la 4T, porque aburriría a los asistentes.



“Estamos en un punto de quiebre para el cine mexicano”, apuntó.



GANA DERBEZ



“Radical”, protagonizada por Eugenio Derbez, fue la gran ganadora de la ceremonia al llevarse a casa los premios q Película y Actor.



También obtuvo el título de película mexicana más taquillera del año, gracias a sus poco más de 3 millones de boletos vendidos.



Derbez, quien en el filme interpreta a un profesor de primaria, no asistió por tener un compromiso previamente acordado en EU, pero mandó un mensaje en video de agradecimiento.





“Toda la vida quise pasar al cine y se me hizo dificil brincar de la tele a él”, recordó Eugenio.



“Y ahora que es mi primer estelar dramático, me da gusto este premio. No pienso dejar la comedia, pero me motiva mucho a seguir haciendo esto”, añadió.







LOS GANADORES



DIRECCIÓN: Michelle Garza Cervera (“Huesera”)



MEJOR ACTRIZ: Claudia Ramirez (“Confesiones”)



DOCUMENTAL: “Home is somewhere else”



PROMESA MASCULINA: Santiago Sandoval (“Heroico”)



PROMESA FEMENINA: Berenice Jonguitud



PELICULA ANIMACION: “Max y yo”



CAMPAÑA PUBLICITARIA: “Infelices para siempre” y “Heroico”



PREMIO A TRAYECTORIA: Philip Alexander