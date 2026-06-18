El Mundial 2026 está en pleno, y por ello se antoja ver contenidos relacionados con el deporte del futbol como "Ultras. Pasión y muerte".

En tres episodios, la miniserie hace un análisis acerca de la violencia en el mundo del balompié en España, ejecutada a través de aficionados más radicales.

Esta conducta, también conocida como hooliganismo, se presenta a través de tres casos que se convirtieron en referente de este fenómeno en la sociedad española.

El primero es el asesinato de Frèderic Rouquier, un seguidor del RCD Espanyol; el siguiente es el de Aitor Zabaleta, aficionado de la Real Sociedad, y el tercero es el conocido "Caso Jimmy", miembro de los Riazor Blues y quien murió a causa de una paliza, para luego ser arrojado al río Manzanares.

La serie cuenta con testimonios de ejecutivos de los clubes, la voz de víctimas y de antiguos integrantes en los grupos radicales de futbol, además de la opinión de periodistas deportivos.

Todo para entender el origen, el esplendor, la caída del movimiento y, lo más importante, cómo se ha transformado con el paso de los años.

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Además se utilizan imágenes reales de archivo, dramatizaciones y documentos de investigación inéditos para profundizar en este movimiento que da forma al lado más oscuro del futbol.

La dirección es de Pedro García Campos, periodista, director, guionista y creador de contenido español.

Dónde ver: HBO Max